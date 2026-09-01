노랑풍선, 창립 25주년 고객 감사 페스티벌 개최

AI 핵심 요약beta
- 노랑풍선이 1일 창립 25주년 기념 감사 페스티벌을 시작했다.
- 오는 30일까지 패키지·자유여행 고객에 경비 지원과 할인 혜택을 준다.
- 신규 포인트, 경품, 항공·호텔 캐시백도 제공했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
예약 할인·포인트·경품 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 여행 전문기업 노랑풍선이 창립 25주년을 맞아 9월 한 달간 여행경비 지원과 할인, 포인트 적립 등을 제공하는 고객 감사 프로모션을 진행한다.
1일 노랑풍선은 오는 30일까지 '노랑풍선 감사 페스티벌'을 진행한다고 밝혔다. 이번 프로모션은 패키지 여행과 자유여행, 고객 참여 이벤트 등 3개 분야로 구성됐다. 패키지와 항공·호텔 예약 고객을 대상으로 여행경비 지원과 할인쿠폰, 포인트, 경품 등을 제공한다.
대표 프로그램인 해외여행 경비 지원 이벤트는 9월 중 홈페이지에서 2명 이상 패키지 상품을 예약하고 오는 10월 15일부터 내년 2월 28일까지 출발하는 고객을 대상으로 진행한다.
추첨을 통해 총 25명에게 여행경비를 지원한다. 유럽·미주 지역 6명에게는 최대 200만원, 남태평양·동남아·일본·중국 및 국내 지역 19명에게는 최대 100만원을 제공한다.
신규 가입 고객에게는 1만 포인트를 지급하고 패키지 예약 고객에게는 여행 지역에 따라 최대 2만5000포인트를 추가 제공한다. 매주 선착순 250명에게는 상품에 따라 5만~100만원 상당의 할인쿠폰을 제공한다.
예약 고객을 대상으로 한 경품 행사도 진행한다. 추첨을 통해 500명에게 캐리어와 여행용품, 백화점 상품권, 주유권, 포인트, 커피 쿠폰 등을 증정한다.
자유여행 고객에게는 항공·호텔 예약금액을 포인트로 돌려주는 캐시백 행사를 진행한다. 해외항공은 2명 이상 예약 고객 가운데 추첨을 통해 1인 항공요금을 최대 100만원까지, 호텔은 예약금액을 최대 50만원까지 포인트로 지급한다.
해외항공 예약 고객에게는 베트남항공 인천~베트남 왕복 항공권과 이스타항공 인천~홍콩 왕복 항공권 등을 추첨을 통해 제공한다. 해외호텔과 렌터카, 와이파이, 이심(eSIM), 유심 상품에도 할인 혜택을 적용한다.
노랑풍선 관계자는 "창립 25주년을 맞기까지 노랑풍선을 믿고 선택해주신 고객들의 성원에 보답하고자 이번 감사 페스티벌을 준비했다"며 "25주년이라는 의미를 담아 25명의 고객에게 해외여행 경비를 지원하는 것을 비롯해 여행을 계획하는 과정에서 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 다양한 프로그램을 마련했다"고 말했다.
winter1004@newspim.com