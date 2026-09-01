[로펌이슈] 화우, 광화문 SFC에 강북사무소 개소…'강남·강북 듀얼 허브' 구축

AI 핵심 요약beta
- 화우가 1일 광화문 SFC에 강북사무소를 열었다
- 해외 제외 첫 국내 추가 거점으로 듀얼 허브를 구축했다
- 공정거래·노동 등 CBD 맞춤 신속 대응을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 법무법인 화우가 서울 광화문에 강북사무소를 열고 강남과 강북을 잇는 '듀얼 허브' 체제를 구축했다.
화우는 서울 중구 세종대로 서울파이낸스센터(SFC)에 강북사무소를 개소하고 1일부터 공식 업무를 시작했다고 밝혔다.
화우가 해외사무소를 제외하고 국내에 추가 사무소를 마련한 것은 이번이 처음이다. 화우는 20년 이상 강남구 영동대로 아셈타워에 사무소를 두고 있다. 이번 강북사무소 개소로 창립 이후 처음으로 강남과 강북에 각각 거점을 운영하게 됐다.
화우는 광화문·시청·종로·을지로 일대에 주요 기업 본사와 금융기관, 정부·규제기관 등이 밀집해 있는 점을 고려해 강북사무소를 마련했다. 조사 착수나 돌발적인 규제 이슈 등이 발생했을 때 변호사가 신속하게 현장에 도착해 초기 대응에 나설 수 있도록 한다는 취지다.
강북사무소에는 대규모 회의를 위한 회의실과 소규모 미팅 라운지, 스마트 워크스페이스 등이 마련됐다. 고객들이 자체 회의 공간처럼 이용할 수 있도록 최첨단 정보통신기술(ICT) 인프라도 구축했다.
특히 아셈타워와 SFC 사무소를 실시간으로 연결하는 '크로스 오피스(Cross-Office)' 체계를 운영한다. 양 사무소의 화상회의 시스템을 통해 고객이 어느 사무소를 방문하더라도 필요한 분야의 전문가가 원격으로 즉시 회의에 참여할 수 있도록 했다.
강북사무소의 법률서비스도 도심업무지구(CBD) 특성에 맞춰 운영한다. 유관기관 조사 대응 수요가 많은 공정거래·노동 분야의 신속 대응 체계를 갖추고, CBD에 밀집한 외국계 기업을 대상으로 한 법률 지원도 강화할 계획이다.
정부서울청사와 주요 기관, 언론사 등이 가까운 입지적 특성을 활용해 입법·홍보 대응과 규제 리스크 관리 분야에 대한 전략 자문도 확대한다.
이명수 화우 대표변호사는 "강북사무소 개소는 고객이 있는 현장으로 화우가 먼저 한 걸음 다가가겠다는 약속"이라며 "화우가 쌓아온 전문성을 고객에게 가장 빠른 속도로 전달하기 위한 전략적 거점"이라고 말했다.
이어 "고객의 시간을 아끼는 것이 곧 최고의 법률서비스라는 믿음으로 고객 중심의 서비스 인프라를 계속 확충해 나가겠다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com