[특징주] 한울반도체, AI 기반 MLCC 검사장비 성능 개선에 30%↑

AI 핵심 요약beta
- 한울반도체가 1일 MLCC 검사장비 성능 개선을 발표했다.
- AI 검사로 0603 규격 분당 1만3000개를 검사했다.
- 불량 검출 정확도는 기존 95%에서 98%로 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한울반도체가 자체 인공지능(AI) 검사 플랫폼을 적용한 적층세라믹콘덴서(MLCC) 외관검사장비의 성능 개선 소식에 장 초반 상한가를 기록하고 있다.
1일 한국거래소에 따르면 오전 9시 32분 기준 한울반도체는 전 거래일 대비 29.94% 오른 1만1500원에 거래되고 있다.
이날 한울반도체는 자체 AI 검사 플랫폼을 적용한 MLCC 6면 외관검사장비에서 0603 규격 기준 분당 1만3000개의 검사속도와 약 98%의 불량 검출 정확도를 구현했다고 밝혔다. 현재 외부 전문기관을 통한 실측평가를 진행하고 있다.
회사에 따르면 이번 성능시험은 고속으로 이동하는 초소형 MLCC의 6개 면을 촬영하고 AI가 실시간으로 불량 여부를 판정하는 방식으로 진행됐다. 자체 시험 결과 검사속도를 유지하면서 불량 검출 정확도를 기존 약 95%에서 약 98%까지 높였다.
장비에는 한울반도체가 자체 개발 중인 AI 검사 플랫폼 '하와이(HawAIe)'와 AI 분석엔진 '알로하넷(AlohaNet)'이 적용됐다. 기존 룰 기반 영상검사와 AI 딥러닝 분석을 결합해 미세 크랙이나 비정형 표면 결함 등을 판별하는 구조다.
한편 한울반도체는 최근 제3·4회차 전환사채(CB)의 전환가액을 기존 1만205원에서 9890원으로 조정했다. 시가 하락에 따른 조정으로, 적용일은 지난달 30일이다.
nylee54@newspim.com