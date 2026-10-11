주진우, 李 대통령에 "대구 붕괴사고 날 골프 쳤다면 대통령 자격 없어"

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"SNS로 쇼만 하면서 대형 참사 땐 국민 몰래 황제 골프"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 주진우 국민의힘 의원은 11일 이재명 대통령을 향해 "대구 상가 천장 붕괴사고 당일 태릉CC에서 골프를 쳤다면 대통령 자격이 없다"고 비판했다.

주 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이재명 대통령이 10월 10일 태릉CC에서 황제 골프를 치고, 대통령 전용 클럽하우스를 열어 그곳에 있었다는 제보를 받았다"며 "사진과 영상을 확보했다"고 밝혔다.

주진우 국민의힘 의원이 11일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 이재명 대통령의 대구 천장 붕괴 사고 당시 태릉CC 골프 의혹과 관련해 기자회견을 하고 있다. [사진=주진우 의원실]

그는 "10월 10일 오전 대통령 경호차량 행렬은 태릉CC로 향했고, 오후 4시 49분경 태릉CC를 나왔다"며 "태릉CC에 대통령 경호 행렬이 오가는 동안 교통 신호를 잡았고, 경호차량들이 태릉CC 내에 주차된 사진들도 확보했다"고 주장했다.

이어 "대통령이 왔을 때만 개방된다는 태릉CC 내의 '황제 클럽하우스' 문이 열려 있었고 그 앞에 역시 경호 차량이 주차되어 있었다"며 "경호 차량을 에스코트하기 위해 경찰 오토바이들이 대기 중인 사진도 있다"고 덧붙였다.

주 의원은 "이재명 대통령의 오만이 하늘을 찌른다"며 "사회관계망서비스(SNS)로 쇼만 하면서 대형 참사 때는 국민 몰래 황제 골프를 치며 즐기냐"고 목소리를 높였다.

그러면서 "벌써 세 번째다. 국정자원 화재로 온 나라가 신음할 때 이재명 대통령은 냉장고를 부탁해 예능을 찍으며 웃고 있었다"고 지적했다.

또 "대한민국 해군 장병이 나라를 지키다가 동해안에서 실종됐는데, 그 때 이 대통령은 태릉CC에서 골프를 쳤다"며 "관련 영상까지 공개했으나, 지금껏 사과 한마디 없이 침묵하고 있다"고 비판했다.

주 의원은 "오늘은 대구 천장 붕괴 사고 당일에 태릉CC에서 경호차량 행렬이 대거 발견됐다"며 "이 대통령이 태릉CC에서 황제 골프를 치고, 황제 클럽하우스에서 놀았다는 뜻"이라고 강조했다.

아울러 "북한 지뢰에 말 한마디 제대로 못하고, 보완수사권 폐지해 안보와 치안을 무너뜨렸다"며 "천장 붕괴사고가 났는데 골프치다가 대변인 시켜서 몇 줄 논평 내면 다냐"고 꼬집었다.

그는 "10월 10일 분 단위, 초 단위로 붕괴 사고에 어떻게 대응했는지 밝히라"며 "군 장병 실종 때도 누구와 골프를 쳤고, 골프비는 특활비로 냈는지 국민 앞에 설명하라"고 촉구했다.

주 의원은 "SNS에서 국민 위하는 척 쇼만 하고, 뒤로는 몰래 골프 치는 이 대통령을 국민이 용서하지 않을 것"이라고 말했다.

allpass@newspim.com