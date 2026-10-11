롯데온, 30주년 온쇼페 12일 개막…매일 3개 상품 30% 포인트백

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오는 21일까지 열흘간 진행

브랜드·계열사 할인 혜택 마련

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 온라인 쇼핑 사업 30주년을 맞아 오는 12일부터 21일까지 '온세상 쇼핑 페스타(온쇼페)'를 연다고 11일 밝혔다.

열흘간 열리는 이번 행사에서 롯데온은 매일 3개 상품을 30% 포인트백 대상으로 공개한다. 행사 기간 매일 받을 수 있는 할인 쿠폰팩도 제공한다.

롯데온이 온라인 쇼핑 사업 30주년을 맞아 오는 12일부터 21일까지 온세상 쇼핑 페스타를 진행한다. [사진=롯데온]

포인트백 대상은 패션·뷰티·생활·가전 상품으로 구성된다. 롯데온은 입생로랑 캔디 글레이즈 글로스밤, 발뮤다 더 팟 화이트, 롱샴 르 플리아쥬 오리지널 L 등을 예시로 들었다.

'30주년 온쇼페 메가딜'에서는 귀고리와 신발, 화장품, 의류 등 상품을 할인 판매한다. 맥·랑콤·빈폴패밀리·어그 등이 참여하는 '헤리티지 브랜드 위크'에서는 브랜드별 혜택을 선보인다.

롯데온이 온세상 쇼핑 페스타에서 포인트백과 할인 혜택을 제공한다. [사진=롯데온]

롯데 계열사 상품과 제휴 혜택도 마련했다. '엘타운'에서 롯데GRS의 크리스피크림도넛 할인, 롯데웰푸드 과자박스 1만원대 상품, 롯데면세점 제휴 쿠폰 등을 제공한다.

행사 기간 상품을 구매하고 이벤트에 응모한 고객에게는 추첨을 통해 오크밸리 4인 라운딩권, 샤롯데 관람권 2매, 롯데호텔 상품 등을 증정한다.

롯데온은 1996년 온라인 쇼핑 사업을 시작해 2001년 종합 인터넷 쇼핑몰 롯데닷컴으로 사업을 넓혔다. 2020년에는 통합 온라인 쇼핑 플랫폼 롯데온으로 출범했다.

kji01@newspim.com