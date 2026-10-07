롯데온, '온쇼페' 티징 시작…최대 300만원 경품 응모

AI 핵심 요약beta
- 롯데온이 7일부터 11일까지 온쇼페 티징 행사를 진행했다.
- 티징 기간 1000만원 경품과 만원의 행복 행사를 마련했다.
- 본행사에서는 30주년 기념 포인트백·쿠폰 혜택을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데온은 7일부터 오는 11일까지 '온세상 쇼핑 페스타(온쇼페)' 티징 행사를 진행한다고 7일 밝혔다.
티징 기간에는 총 1000만원 상당의 경품을 마련했다. 하루 최대 300만원 상당의 경품으로 대한항공 기프트카드 300만원, 닌텐도 스위치2 포켓몬 포코피아 세트, 마샬 스피커 스톡웰3, 롯데모바일상품권 5만원, 골드바 1돈 등이 있다.
경품 응모는 티징 기간에 할 수 있다. 응모한 고객이 오는 12일 시작하는 본행사 기간에 경품별 쇼핑 활동 조건을 채우면 당첨 대상이 된다. 조건은 롯데온 1회 이상 방문이나 구매, 상품 3회 이상 조회, 3회 이상 구매 등이다.
당첨자는 오는 19일부터 순차적으로 발표할 예정이다. 티징 기간에는 매일 3개 상품을 1만원대에 선보이는 '만원의 행복' 행사도 진행한다. 대상 상품에는 종근당건강 비타민D, 롯데칠성 립톤 제로 아이스티 복숭아 등이 포함됐다.
본행사는 롯데온이 1996년 온라인 종합 쇼핑몰로 시작한 쇼핑 사업의 30주년을 기념해 마련했다. 롯데닷컴을 거쳐 2020년 롯데 통합 온라인 쇼핑 플랫폼 롯데온으로 이어진 사업 이력을 행사에 반영했다.
본행사에서는 매일 상품 3개에 30% 포인트백 혜택을 제공하고 최대 20% 쿠폰팩을 선보인다.
롯데 계열사 혜택도 마련했다. 엘타운에서는 크리스피크림도넛 오리지널 글레이즈드 하프더즌 1+1, 세븐일레븐 모바일상품권 최대 3만원 증정, 롯데면세점 최대 56달러 제휴 쿠폰 등을 제공한다.
kji01@newspim.com