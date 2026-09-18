롯데온, 20일까지 한우·음료·생활용품 릴레이 할인

AI 핵심 요약beta
- 롯데온이 18일 브랜드 메가위크로 한우·음료 할인 행사를 시작했다.
- 19일 롯데칠성, 20일 클리어 브랜드 데이로 최대 52% 할인했다.
- 광동제약 등 7개 브랜드가 14일부터 하루씩 참여했다.
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카드 할인·사은품 혜택도
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 롯데쇼핑의 e커머스 플랫폼 롯데온은 오는 20일까지 '브랜드 메가위크'를 통해 한우 선물세트와 음료, 생활용품을 날짜별로 할인 판매한다고 18일 밝혔다.
이날 본미담 브랜드 데이에서는 최대 27% 할인과 7% 카드 할인 혜택을 제공한다. 대표 상품은 '횡성한우 1+ 스페셜에디션 세트' 등 추석 선물용 한우다.
오는 19일에는 롯데칠성 브랜드 데이를 열어 하루 동안 최대 29% 할인과 7% 카드 할인 혜택을 제공한다. 칠성사이다 구매 고객에게는 키캡을 증정하고 펩시 구매 고객에게는 엘포인트 적립 혜택을 준다.
마지막 날인 오는 20일에는 클리어 생활용품을 최대 52% 할인한다. 여기에 7% 중복 쿠폰과 7% 카드 할인 혜택을 제공한다.
클리어 행사 상품은 천연펄프 화장지와 미용티슈 등이다. 선착순 30명에게는 '숨 행잉티슈' 2종 중 1종을 무작위로 증정한다.
브랜드 메가위크는 롯데온이 매월 먹거리와 생필품 브랜드를 모아 진행하는 할인 행사다. 이번 행사는 지난 14일 시작됐으며 광동제약, 정관장, LG생활건강, 과일꾼, 본미담, 롯데칠성, 클리어가 하루씩 브랜드 데이에 참여한다.
kji01@newspim.com