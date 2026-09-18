딥커머스, 액션스포츠 브랜드 'DC Shoes' 中 온라인 판매 본격화

AI 핵심 요약beta
- 딥커머스가 18일 DC Shoes 중국 온라인 판매 계약을 체결했다.
- 자회사 천주녹화체육용품유한공사가 브랜드 운영 협력도 맡았다.
- AI 기반 판매·공급망 최적화로 중국 시장 공략에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 딥커머스가 글로벌 액션스포츠 브랜드 'DC Shoes'의 중국 온라인 판매 사업에 나선다. 자회사 천주녹화체육용품유한공사가 DC Shoes와 중국 내 온라인 판매 및 브랜드 운영을 위한 협력 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.
회사에 따르면 DC Shoes는 글로벌 브랜드 운영기업 Authentic Brands Group(ABG)이 보유한 스포츠 브랜드다. 회사에 따르면 이번 협력은 딥커머스가 축적해온 라이브커머스 및 온라인 판매 역량과 AI 기반 공급망 최적화 기술을 인정받아 성사됐다.
딥커머스는 상품기획과 콘텐츠 제작, 라이브커머스 운영, 온라인 판매, 광고·마케팅 및 판매 데이터 분석 전반에 AI 기술을 적용하고 있다. 소비자 반응과 채널별 판매 데이터를 기반으로 상품 구성과 재고, 공급망 운영을 최적화해 판매 효율성을 높이는 체계를 구축했다.
딥커머스는 이러한 운영 역량을 DC Shoes의 중국 사업에 적용해 온라인 판매와 라이브커머스를 중심으로 중국 소비자와의 접점을 넓힐 방침이다. 판매 데이터를 활용해 마케팅 전략을 지속적으로 개선할 계획이다.
딥커머스 관계자는 "새로 확보한 브랜드 DC Shoes가 중국 시장에서 빠르게 성장할 수 있도록 운영 역량을 집중할 것"이라며 "이를 통해 DC Shoes를 회사의 미래 실적성장을 견인하는 브랜드로 육성해갈 계획"이라고 밝혔다. 이어 "앞으로 다양한 글로벌 브랜드와의 협력 기회를 지속적으로 발굴하고 브랜드별 판매 데이터와 AI 기술을 결합한 통합 운영 플랫폼을 바탕으로 사업 영역을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com