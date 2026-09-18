李대통령 "연임할 생각 전혀 없다"…'연임 개헌 불가' 공식 입장 천명

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 18일 연임 개헌 불가를 밝혔다
- 1987년 헌법이 현재와 맞지 않는다며 개헌 필요성을 말했다
- 5·18·부마항쟁 반영과 권한 분산 등 방향을 제시했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"내각책임제·이원 집정제 도입은 터무니없는 주장"
"연임 않겠다고 약속하라는 요구 정치공세"로 규정
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 이재명 대통령이 18일 "헌법 개정을 통한 저의 연임은 헌법상 불가능하며 저 역시 연임을 생각해 본 적조차 없다"며 "연임할 생각이 전혀 없다"고 분명히 했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관 기자회견에서 "정치 상황에 대한 타협의 산물로 탄생한 1987년 헌법은 더 이상 오늘의 대한민국에 맞지 않는 옷"이라며 "여야 정치권의 합리적 토론과 국민적 합의에 따라 개정될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
이 대통령이 자신의 임기와 관련해 연임 개헌 불가를 직접적이며 공식적으로 언급한 것은 처음이다.
이 대통령은 개헌 방향과 관련해 ▲5·18 광주민주화운동과 부마항쟁 정신의 헌법 전문 편입 ▲국민 기본권 강화 ▲일부 대통령 권한의 국회·지방정부 분산 ▲정책 일관성과 국정 안정을 위한 대통령 연임제 도입 등을 언급했다.
이 대통령은 "내각책임제나 이원 집정제를 도입하려 한다는 일각의 주장은 터무니없는 것"이라고 강하게 반박했다.
이어 "연임하지 않겠다고 약속하라는 요구는 제가 연임을 구상하다 포기하는 프레임을 만들려는 정치공세라 생각했다"고 했다.
이 대통령은 "민주공화국 대한민국의 주권은 국민에게 있고 인사권을 포함한 모든 권력은 국민으로부터 나온다"며 "인사 행정을 포함한 모든 국가권력을 행사함에 있어 주권자인 국민의 의사를 최대한 존중하겠다"고 말했다.
이 대통령은 "정치는 정치인이 하는 것 같아도 결국 국민이 한다. 언제나 국민이 옳다"며 "변방의 비주류였던 저를 지금의 이 자리, 대한민국을 책임지는 국가 최고 책임자로 불러 주신 것도 국민"이라고 했다.
이 대통령은 "국민의 집단지성을 등불 삼아 국민만을 믿고 더 나은 미래를 향해 담대하게 앞으로 나아가겠다"고 강조했다.
seo00@newspim.com