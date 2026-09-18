李대통령 "전쟁에 관여·개입 파병 없다"…기존 '청해부대' 활동 강화 시사

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 18일 호르무즈 해협 파병은 없다고 했다
- 청해부대 활동은 선박·국민 안전 위한 최소 대응이라 했다
- 전쟁 불관여·불개입 원칙은 앞으로도 지킨다고 했다
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"상선·원유 수송로 보호, 청해부대 활동 강화는 검토"
"국민 안전 보호 하기 위한 최소한 활동은 필요"
[서울=뉴스핌] 송기욱 신정인 기자 = 이재명 대통령은 18일 호르무즈 해협과 관련해 "전쟁에 관여 또는 개입하는 파병은 없다"고 분명히 했다.
이 대통령은 이날 오전 청와대 영빈관에서 진행된 기자회견에서 호르무즈 해협에 대한 실질적 기여 방안을 묻는 질문에 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "전쟁의 관여·개입은 없다"며 "그런 형태의 파병이나 군 자산 파견은 하지 않는다. 그 원칙을 지금까지 지켜왔고 앞으로도 변함없다"고 말했다.
다만 자국 선박과 국민 안전을 위한 군의 활동은 필요하다고 설명했다.
이 대통령은 "우리로서는 다른 국가들이 하는 것처럼 자국의 상선과 원유 수송로 또는 국민들의 생명·안전을 보호하기 위한 최소한의 활동은 해야 한다는 점도 분명하다"고 말했다.
그러면서 "이미 청해부대가 파견돼 해적을 포함해 선박 수송로와 국민 안전에 대한 위협에 군이 대비·대응하고 있다"며 "이를 좀 강화하는 부분에 대해서 우리가 검토하고 고심하고 있다는 것은 사실"이라고 밝혔다.
이 대통령은 청해부대 활동 강화가 전쟁 개입이나 전투 병력 파견으로 이어지는 것 아니냐는 우려와 관련해서도 "분명히 다시 말하면 전쟁 파병은 없다"며 "전쟁 불관여·불개입 원칙은 지금까지도, 앞으로도 계속 지켜질 것"이라고 재차 선을 그었다.
oneway@newspim.com