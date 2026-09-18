토요타, 전 세계 공장에 휴머노이드 로봇 40만대 도입

AI 핵심 요약beta
- 토요타자동차가 18일 전 세계 공장에 로봇 40만대를 도입하기로 했다.
- 엘리는 부품 이송과 티셔츠 접기 등 섬세한 작업을 학습해 수행했다.
- 토요타는 로봇과 인간이 공존하는 생산 환경을 구축하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 토요타자동차가 전 세계 공장에 휴머노이드 로봇 40만대를 도입한다. 자체 개발한 로봇을 노후 공장의 재건축과 개보수에 맞춰 투입해 인간 작업자와 로봇이 함께 일하는 생산 환경을 구축한다는 계획이다.
18일 니혼게이자이신문에 따르면 로봇은 '엘리'라는 이름을 가졌으며, 두 개의 손가락을 갖추고 있고 무게는 약 50㎏이다. 배터리나 전원 케이블을 이용해 전력을 공급받으며, 두 발로 걷는 대신 바퀴를 이용해 이동한다.
토요타와 토요타그룹 계열사들은 2028년 이후 매년 약 1조엔을 투입해 세계 각지의 공장 개보수와 재건축을 추진할 계획이다. 이와 연계해 토요타 본사가 15만대, 그룹 계열사들이 25만대 등 총 40만대의 로봇을 공장에 배치한다.
토요타는 전 세계에 약 60개의 공장을 운영하고 있으며, '장인(다쿠미)'으로 불리는 숙련 작업자도 1만8000명에 달한다. 토요타는 '토요타 생산방식'으로 축적해온 효율적인 생산 시스템과 실제 로봇을 시험할 수 있는 현장을 활용해 휴머노이드 로봇의 실용화를 앞당긴다는 구상이다.
엘리는 상자에서 부품을 집어 다른 상자로 옮기거나 천을 접는 등 섬세한 작업을 수행할 수 있다. 작업 과정에서 스스로 학습하면서 보다 효율적인 작업 방법을 찾아가는 기능도 갖췄다.
현재 토요타는 일부 공정에 로봇을 배치해 작업자들의 움직임을 학습시키고 있다. 작업자가 엘리의 손가락을 본뜬 장치를 손에 착용한 뒤 평소 작업을 반복하면 로봇이 그 동작을 학습하는 방식이다.
지난 9월 중순 토요타의 유럽 총괄회사가 투자자를 대상으로 개최한 기술 설명회에서는 엘리가 티셔츠를 접는 작업을 시연했다. 로봇은 2주 동안 1500회의 작업을 학습한 뒤 티셔츠를 거의 정확하게 접을 수 있는 수준에 도달했다.
토요타는 향후 한 공장에서 학습한 작업 데이터를 세계 각지의 공장에 있는 로봇으로 전송해 동일한 작업을 수행하도록 할 계획이다. 인간이 로봇에게 작업을 가르치는 것을 넘어 로봇이 신입 직원에게 작업 방법을 알려주는 생산 환경도 구축한다는 구상이다.
나카지마 히로키 토요타 부사장은 기술 설명회에서 "로봇은 인간을 대체하는 것이 아니라 인간과 공존하는 세상을 목표로 한다"고 말했다.
goldendog@newspim.com