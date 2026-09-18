'진주 판문지구 레이크써밋 웰가' 18일 견본주택 개관… 28일 특별공급

AI 핵심 요약beta
- 진주 판문지구 레이크써밋 웰가가 18일 견본주택을 개관하고 분양에 돌입했다.
- 이 단지는 690가구 규모로, 중소형 위주 평면과 넉넉한 주차공간을 갖췄다.
- 청약은 28일 특별공급, 29일 1순위, 30일 2순위로 진행된다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 경상남도 진주시 판문동 일원에 건립되는 '진주 판문지구 레이크써밋 웰가'가 18일 견본주택을 개관하고 분양 일정에 돌입한다.
이 단지는 지하 3층에서 지상 최고 27층, 6개 동 규모로 총 690가구가 공급된다. 전용면적은 78㎡부터 182㎡까지 다양하게 구성되며, 전체 물량의 80% 이상이 중소형 평면인 78㎡(130가구)와 84㎡(480가구)로 채워진다. 대형 평형인 119㎡는 76가구, 최상층 펜트하우스인 182㎡는 4가구가 각각 배정됐다.
세대 내부는 채광과 통풍을 고려해 남향 위주로 단지를 배치했으며, 주력 평면에는 4베이(Bay) 구조를 적용했다. 여유로운 공간 활용을 위해 대형 수납공간을 별도로 마련한 점도 특징이다. 특히 입주민의 주차 편의를 높이기 위해 지하 3층까지 주차장을 확보하여 가구당 1.88대의 넉넉한 주차 공간을 제공한다.
세대 내에는 홈네트워크 시스템이 도입되어 외부에서 주요 기기를 원격 제어하고 에너지 사용 현황 등을 확인할 수 있다. 단지 내 부대시설로는 최상층인 27층에 수변경관을 조망할 수 있는 스카이라운지가 조성되며, 피트니스센터와 실내골프연습장, 도서관 및 보육 시설 등이 커뮤니티 공간에 함께 들어설 예정이다.
사업지는 기존 도심의 인프라를 직접 이용할 수 있는 생활권에 속해 있다. 도보 통학이 가능한 초등학교를 비롯해 다수의 중·고등학교와 지역 학원가가 인접해 있어 양호한 교육 환경을 갖췄다. 또한 인근에 대형 유통시설과 재래시장, 종합병원 및 문화시설이 밀집해 있어 생활 편의성이 높으며, 주변으로 대규모 수변공원과 산책로가 인접해 쾌적한 주거 환경을 제공한다.
광역 교통망으로는 고속도로 나들목(IC) 진입이 수월해 시외 지역으로의 이동이 용이하며, 단지 주변을 지나는 주요 간선도로망을 통해 진주 시내 전역으로 빠르게 접근할 수 있다.
청약 일정은 오는 28일 특별공급 접수를 시작으로 29일 1순위, 30일 2순위 청약이 한국부동산원 청약홈을 통해 진행된다. 당첨자 발표는 10월 8일이며, 정당계약은 10월 19일부터 21일까지 사흘간 견본주택에서 실시된다. 단지의 견본주택은 경상남도 진주시 평거동 일원에 마련되어 있다.
ohzin@newspim.com