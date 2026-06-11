최민식·최현욱, 위험한 사제 관계…'맨 끝줄 소년' 예고편 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'이 메인 포스터와 예고편을 공개하며 강렬한 서스펜스의 서막을 열었다.

실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마 '맨 끝줄 소년'이 메인 포스터와 메인 예고편을 공개해 이목을 집중시킨다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 맨 끝줄 소년 포스터. [사진=넷플릭스] 2026.06.11 moonddo00@newspim.com

공개된 메인 포스터는 빼곡하게 채워져 있는 서가 사이, 상반된 분위기를 풍기는 '허문오'(최민식)와 '이강'(최현욱)의 모습을 담아 긴장감을 자아낸다. 끝없이 이어진 책장 사이로 보이는 '허문오'의 표정에는 왠지 모를 혼란스러움이 깃들어 있는 반면, 홀로 서 있는 '이강'의 모습에서는 여유로움이 느껴져 두 사람 사이의 흥미로운 관계성에 대한 궁금증을 자극한다.

포스터 속 구도는 '허문오'가 '이강'을 내려다본 채 모든 것을 지켜보고 있는 것처럼 보이지만, 표정을 자세히 들여다보면 '이강'이 모든 사건의 키를 쥐고 있는 듯 미스터리한 미소를 짓고 있어 기존의 사제지간과는 반전된 관계성을 예고하며 호기심을 더한다. 여기에 "이야기의 끝이 뒤틀린다"라는 카피는 개인 문학 수업을 시작한 두 사람의 앞에 펼쳐질 예측 불가한 사건들에 대한 기대감을 증폭시킨다.

함께 공개된 메인 예고편은 '이강'의 글을 읽은 후 "그건 네 상상일 뿐이잖아"라며 혼란스러워하는 '허문오'와, "상상이 아니라 상황을 추측한 거죠"​라며 반박하는 '이강'의 말로 시작해 흥미를 자극한다. '허문오'의 강의에서 오류를 지적하던 '이강'은 개인 문학 수업 제의를 받게 되고, 친구의 집에 들어가 그곳에서 벌어지는 일들을 자신만의 글로 옮긴다. 이내 점점 선을 넘는 '이강'의 행동에 '허문오'는 "작가는 그러면 안 된다고"​라며 다그치지만, '이강'은 진실이 궁금할 뿐이라며 과제를 핑계로 한 관찰을 이어간다.

한편 '허문오'는 '이강'의 글에 자신도 모르게 걷잡을 수 없이 빨려 들어가며 광기에 사로잡힌다. 이어서 보여지는 의문의 교통사고와 정체불명의 인물을 쫓는 '허문오'와 '이강'의 모습, 불길이 번지는 모습을 담은 장면은 개인 문학 수업으로 시작된 이들의 이야기가 걷잡을 수 없이 큰 사건으로 번져 나갈 것임을 예상하게 만든다. 자신을 믿어 달라며 울분을 토하던 것도 잠시, '허문오'를 뒤로하고 알 수 없는 미소를 짓는 '이강'의 모습은 과연 그가 수업 제안을 받아들인 이유는 무엇일지, 그의 글은 어떤 비밀을 담고 있을지 호기심을 불러일으킨다.

최민식과 최현욱의 강렬한 연기 앙상블은 물론, 한 번 펼치면 멈출 수 없는 몰입도 높은 이야기를 그린 서스펜스 드라마 장르로 전 세계 시청자들을 매료시킬 '맨 끝줄 소년'은 오는 26일 오직 넷플릭스에서 공개된다.

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