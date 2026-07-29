동해시, 동해YWCA와 관광지 '친절·청결·정직한 가격' 실천 캠페인 전개

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시와 동해YWCA가 묵호권 등 주요 관광지의 급상승한 인기를 '친절·청결·정직한 가격' 실천으로 이어가기 위해 민·관 합동 캠페인을 벌이며 '다시 찾고 싶은 관광도시' 이미지 제고에 나섰다.

29일 시에 따르면 묵호권을 비롯한 주요 관광지에 방문객이 꾸준히 늘어나자 지역사회가 스스로 친절·청결·정직한 가격을 실천해 관광 신뢰를 높이자는 움직임에 나섰다. 동해시도 성수기 물가안정 캠페인과 바가지요금 신고센터 운영 등 관광환경 관리에 행정력을 집중하고 있다.

동해시 묵호권과 망상 등 주요 관광지에는 최근 피서객과 여행객 발길이 이어지면서 어렵게 쌓은 관광 인기를 좋은 이미지와 재방문으로 연결하는 것이 지역의 과제로 떠오르고 있다.

동해YWCA 회원들이 '다시 찾고 싶은 동해시'를 주제로 자체 제작한 전단 500장을 들고 관광지 실천 캠페인을 전개했다.[사진=동해시] 2026.07.29 onemoregive@newspim.com

이에 동해YWCA는 지난 23일 '다시 찾고 싶은 동해시'를 주제로 자체 제작한 전단 500장을 들고 묵호역에서 망상까지 상가를 일일이 방문해 '친절·청결·정직한 가격' 실천운동을 전개했다. 이번 활동은 행정기관의 단속이나 계도에 앞서 지역사회가 먼저 관광객을 맞는 자세를 돌아보고, 어렵게 만들어 온 묵호권 관광 이미지를 함께 지켜나가자는 취지에서 마련됐다.

동해시는 지역사회의 자발적 노력과 보조를 맞춰 분야별 관광환경 관리에 힘을 쏟고 있다. 시는 오는 29일 망상·어달·대진해수욕장 일원에서 경제과와 보건소 예방관리과, 시장상인회 등 관계자 30여명이 참여하는 '여름 휴가철 피서지 물가안정 캠페인'을 실시한다.

현장에서는 ▲바가지요금 근절▲가격표시제 준수▲메뉴판 표시가격 이행▲친절·청결 서비스 실천 ▲착한가격업소 이용 활성화 등을 집중 홍보하고, 주요 숙박·외식업소를 대상으로 가격표시제와 원산지 표시 이행 여부 등에 대한 계도활동도 병행할 계획이다.

또 8월 31일까지 '바가지요금 신고센터'를 운영하고 물가모니터단을 통해 주요 관광지와 상권의 가격 동향을 지속적으로 살펴 관광객이 안심하고 찾을 수 있는 관광환경 조성에 나선다.

이재국 동해시 경제과장은 "묵호를 비롯한 동해시 관광지가 많은 분들의 관심을 받기까지 지역사회가 함께 노력해 온 만큼 지금의 관광 인기를 좋은 이미지와 재방문으로 이어가는 것이 중요하다"며 "상인과 시민사회가 스스로 관광 신뢰를 높이려는 노력에 행정도 물가와 위생 등 각 분야의 관리를 충실히 해 다시 찾고 싶은 동해시를 만들어가겠다"고 말했다.

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