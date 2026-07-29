HLB테라퓨틱스, 품질·환경경영 국제표준 동시 인증

AI 핵심 요약beta
- HLB테라퓨틱스가 28일 ISO 9001·14001 인증을 동시 취득했다고 29일 밝혔다.
- 콜드체인 의약품 유통 품질·환경경영 시스템을 구축하고 업무 책임·절차와 법규 준수 체계를 정비했다.
- 회사는 공공기관 입찰 경쟁력과 품질·환경 위험 관리 역량을 강화해 지속가능경영을 추진할 계획이라고 했다.
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콜드체인 유통 품질관리·환경영향 점검 체계 마련
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = HLB테라퓨틱스가 지난 28일 한국컴플라이언스인증원으로부터 품질경영시스템 국제표준 'ISO 9001'과 환경경영시스템 국제표준 'ISO 14001' 인증을 동시에 취득했다고 29일 밝혔다.
ISO 9001과 ISO 14001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 경영시스템 인증이다. ISO 9001은 제품과 서비스의 품질을 관리·개선하는 체계를, ISO 14001은 기업 활동이 환경에 미치는 영향을 관리하는 체계를 평가한다.
HLB테라퓨틱스는 백신 등 의약품의 저온유통체계(콜드체인) 도매·유통 사업을 운영하고 있다. 의약품의 품질 유지와 보관·운송 과정 관리를 위해 품질 및 환경경영시스템을 구축하고 관련 절차를 조직에 적용해 왔다.
회사는 이번 인증 과정에서 업무별 책임과 절차를 정비하고 품질관리, 환경영향 평가, 관련 법규 준수 여부를 점검할 수 있는 관리 체계를 마련했다고 설명했다.
ISO 9001과 ISO 14001 인증은 일부 공공기관 입찰에서 평가 또는 가점 요소로 활용될 수 있다. HLB테라퓨틱스는 인증 취득을 바탕으로 콜드체인 사업의 품질관리 체계와 입찰 경쟁력을 강화할 계획이다.
품질·환경 분야에서 발생할 수 있는 위험을 사전에 점검하고 국내외 관련 법규와 자체 품질·환경 목표의 이행 여부도 지속해서 관리할 방침이다.
이필형 HLB테라퓨틱스 콜드체인사업부 사장은 "이번 인증을 품질관리와 환경경영 체계를 정착시키는 기반으로 활용할 것"이라며 "임직원 교육과 관련 법규 준수 체계를 강화해 지속가능경영 역량을 높이겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com