IPO 나선 딜리셔스 "광고·구독 고도화 통해 성장성 보여줄 것"

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220만주 공모, 최대 154억원 조달...내달 12일 코스닥 상장 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 패션 기업 간 거래(B2B) 플랫폼 '신상마켓'을 운영하는 딜리셔스가 코스닥 상장 이후 광고·구독 사업의 수익모델을 고도화하고 글로벌 배송 확대와 패션 서비스형 소프트웨어(SaaS) 진출을 추진한다.

딜리셔스는 29일 서울 여의도에서 기업공개(IPO) 기자간담회를 열고 신상마켓의 사업 현황과 이 같은 중장기 성장 전략을 발표했다.

이날 간담회에는 김준호 제품·경영부문 대표와 정창한 사업·운영부문 대표 등 주요 임직원이 참석했다. 딜리셔스는 도매 사업자 대상 광고 서비스 '신상애드'와 구독 서비스 '신상멤버십', 소매 사업자 대상 '플러스멤버십'의 이용률을 높이는 한편 해외 배송 국가 확대와 패션 SaaS 사업 진출을 추진할 계획이다.



2011년 설립된 딜리셔스는 2013년 동대문 의류 도매업자와 소매 사업자를 연결하는 신상마켓을 출시했다. 상품 정보 등록과 검색, 홍보, 주문, 결제 등 오프라인 중심의 의류 거래 절차를 온라인 플랫폼으로 제공한다.

딜리셔스 로고. [사진=딜리셔스]

회사에 따르면 올해 상반기 기준 신상마켓의 도매 누적 승인 회원은 2만3000명, 소매 누적 승인 회원은 40만명이다. 일평균 사용자 점유율은 97%로 제시했다. 경쟁 서비스와 비교한 일평균 사용자 수는 최대 160배 차이가 난다고 회사는 설명했다.

신상마켓에는 연간 약 200만개의 신규 상품이 등록된다. 연간 상품 노출은 215억건, 주문 상품 수는 5000만장 규모이며 누적 거래액은 약 5조원이다.

딜리셔스는 플랫폼에 축적된 상품·거래 데이터를 인공지능(AI) 광고 최적화와 이미지 검색, 거래 패턴 분석 등에 활용하고 있다. 회사는 AI 광고 적용 이후 광고 클릭률(CTR)이 기존 대비 약 2배 높아졌다고 설명했다.

신상마켓의 수익모델은 ▲도매 사업자 대상 광고 서비스 신상애드 ▲도매 사업자 대상 구독 서비스 신상멤버십 ▲소매 사업자 대상 플러스멤버십으로 구성된다.

2025년 변동비성 판매비와관리비는 58억원, 공헌이익은 249억원으로 집계됐다. 이를 기준으로 한 공헌이익률은 81.1%다. 회사는 영업수익이 100억원 늘어나면 영업이익이 약 81억원 증가할 수 있는 비용 구조라고 설명했다.

딜리셔스의 2025년 영업수익은 307억원으로 2022년부터 연평균 23.7% 증가했다. 같은 기간 플랫폼 사업 영업수익은 연평균 30.4% 늘었다. 지난해 영업이익은 16억원으로 흑자 전환했다.

딜리셔스는 기존 이용자의 광고·구독 서비스 이용 비중을 높이는 방식으로 플랫폼 수익을 확대할 계획이다. 회사에 따르면 신상애드 광고주의 광고비는 도매 사업자 월평균 매출의 0.7% 수준이다.

신상멤버십 구독자는 신상애드 광고주의 30% 미만이며 플러스멤버십 구독자는 국내 소매 사업자의 10% 미만이다. 회사는 광고 상품을 세분화하고 멤버십 기능을 확대해 기존 고객의 서비스 이용률을 높일 방침이다.

해외 사업도 확대한다. 딜리셔스는 2022년 일본 배송을 시작해 현재 91개국을 대상으로 '신상배송' 서비스를 제공하고 있다. 올해 대만과 홍콩을 배송 대상 지역에 추가하고 해외 소매 사업자 유치를 위한 마케팅을 진행할 예정이다.

플러스멤버십을 기반으로 패션 관련 SaaS 사업에도 진출한다. 신상마켓이 보유한 상품과 거래 데이터를 활용해 소매 사업자의 상품 관리와 판매 업무를 지원하는 방향으로 사업을 확대할 계획이다. 구체적인 서비스 구성과 출시 일정은 공개하지 않았다.

정창한 딜리셔스 대표는 "광고와 구독 수익모델을 고도화하는 동시에 글로벌 사업과 신규 서비스를 확대할 것"이라며 "상장 이후 플랫폼 자산의 성장성을 실적으로 보여주겠다"고 말했다.

딜리셔스는 이번 상장에서 220만주를 공모한다. 희망 공모가격은 5000~7000원이며 예상 공모금액은 110억~154억원이다. 희망 공모가 기준 예상 시가총액은 1093억~1530억원이다.

기관투자자 대상 수요예측은 이달 23일부터 29일까지 진행한다. 일반투자자 청약은 다음 달 3일부터 4일까지이며 코스닥 상장 예정일은 오는 8월 12일이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

dconnect@newspim.com