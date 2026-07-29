씨이랩, 과기정통부 주도 AIDC 얼라이언스 참여

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GPU 클러스터 설계부터 운영 소프트웨어 공급까지 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨이랩은 과학기술정보통신부가 주도하는 민관 협의체 '인공지능 데이터센터(AIDC) 얼라이언스'에 참여한다고 29일 밝혔다.

AIDC 얼라이언스는 인공지능 데이터센터를 국가전략산업과 수출산업으로 육성하기 위해 정부와 산업계·학계·연구기관이 참여하는 협의체다. 전력과 부지, 금융 등 AIDC 구축 과정에서 발생하는 현안과 제도 개선 방안을 논의한다. 과기정통부는 올해 하반기 협의체 출범을 추진하고 있다.

정부는 2035년까지 총 18.4기가와트(GW) 규모의 AIDC를 구축하고 누적 투자 규모를 1000조원 이상으로 확대한다는 계획을 제시했다. 1단계로는 민간 합작을 통해 8.4GW 규모를 구축할 예정이다.

국산 신경망처리장치(NPU)와 클라우드 플랫폼, 전력·냉각 솔루션, 운영 소프트웨어를 결합한 AIDC 풀스택 생태계도 조성할 계획이다.

씨이랩 로고. [사진=씨이랩]

씨이랩은 협의체에서 그래픽처리장치(GPU) 기반 인프라 구축과 운영 효율화 분야에 참여할 예정이다. 회사는 GPU 클러스터 설계와 레퍼런스 아키텍처(RA) 기준 적용, 성능 검증, 운영 소프트웨어 공급 등을 사업 영역으로 두고 있다.

회사 측에 따르면 최근 AI 데이터센터는 수천~수만장의 GPU를 연동하는 고성능컴퓨팅(HPC) 클러스터 형태로 구축되고 있다. 엔비디아의 차세대 GPU '베라루빈' 세대부터는 RA 기준에 따른 구축과 랙 단위 통합 시스템 구현의 중요성이 커지고 있다고 회사는 설명했다.

씨이랩은 약 10년간 GPU 시스템 엔지니어링 사업을 수행해 왔다. 엔비디아 소프트웨어 부문 '엘리트' 파트너 자격도 보유하고 있다.

데이터센터 운영 단계에서는 자체 솔루션 '아스트라고(AstraGo)'를 공급한다. 아스트라고는 쿠버네티스 기반 GPU 스케줄링과 GPU 자동 분할, 여러 서버를 연결하는 멀티노드 분산 학습 기능을 지원한다. 회사는 이를 통해 사용되지 않는 GPU 자원의 활용도를 높일 수 있다고 설명했다.

씨이랩은 최근 한국데이터센터에너지효율협회(KDCEA)에 가입했다. AIDC 얼라이언스 참여를 계기로 데이터센터 구축과 운영 소프트웨어 사업을 국내외 시장으로 확대할 계획이다.

채정환 씨이랩 대표는 "AI 데이터센터에서는 GPU 자원을 활용하는 엔지니어링 기술이 중요하다"며 "얼라이언스 참여를 통해 데이터센터 구축과 운영에 필요한 기술을 제공하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com