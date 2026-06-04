최민식·최현욱, 비밀수업 시작…'맨 끝줄 소년' 스틸 공개

AI 핵심 요약beta
- 최민식과 최현욱이 26일 공개될 '맨 끝줄 소년'에 출연했다
- 작가 허문오가 천재 학생 이강에 집착하는 서스펜스다
- 두 배우의 대립과 긴장감이 몰입도를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최민식과 최현욱이 넷플릭스 시리즈 '맨 끝줄 소년'에서 강렬한 사제 관계를 그린다.
실패한 작가이자 국문학과 교수인 '허문오'가 강의실 맨 끝줄 소년 '이강'의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마 '맨 끝줄 소년'이 '허문오'와 '이강'의 캐릭터 스틸을 공개해 이목을 집중시킨다.
공개된 스틸은 두 사람의 다소 상반된 감정과 분위기를 담고 있어, 보는 것만으로도 호기심을 자극한다. 강의실에서 학생들을 가르치고 있는 국문학과 교수 '허문오'의 열정적인 모습은 그의 강의에는 아무런 관심이 없는 듯 창밖만 바라보고 있는 '이강'의 무심한 모습과 완전히 대비를 이루며 흥미를 자아낸다. 20년 전 출간한 단 한 편의 소설 이후 새로운 글을 쓰지 못하는 실패한 작가로, 신경질적이고 퉁명스럽기로 유명한 국문학과 교수 '허문오' 역은 명불허전, 수식어가 필요 없는 배우 최민식이 연기해 열패감에 휩싸인 위태로운 캐릭터의 심리를 섬세하게 그려낸다.
여기에 늘 강의실 맨 끝줄에 앉는 의뭉스러운 분위기의 학생 '이강' 역은 탁월한 연기력으로 대중들에게 눈도장을 찍은 라이징 스타 최현욱이 맡아 강렬한 존재감을 선보인다. 서재에서 대치 중인 '허문오'와 '이강'의 모습을 담은 스틸에서는 이들 사이에 흐르는 미묘한 긴장감을 느낄 수 있어, 두 사람의 비밀스러운 수업이 과연 어떤 파장을 일으킬지 궁금증을 고조시킨다. '허문오'가 '이강'의 과제를 읽은 후 단번에 매료되어 그에게 개인 문학 수업을 제안하고, '이강'의 글에 점점 더 집착하게 되며 벌어지는 예측 불가한 이야기는 한 번 재생하면 멈출 수 없는 강렬한 서스펜스로 전 세계 시청자들을 사로잡을 전망이다.
김규태 감독은 "최민식 배우의 연기를 통해 감정이 여러 겹으로 쌓인 복합적이고 입체적인 '허문오' 캐릭터가 완성되었다. 최민식 배우는 아주 짧은 순간에 복합적인 표현을 담아내기도 하고, 감정의 변화를 물 흐르듯 자연스럽게 변주한다. 최현욱 배우는 또래 배우들 중 연기력이 손에 꼽히는 배우라 생각한다. 현장에서 폭발하는 놀라운 집중도와 파워로 '이강' 캐릭터를 매력적으로 그려냈다"라고 전해 완벽하게 캐릭터에 몰입한 두 배우에 대한 기대감을 끌어올린다.
최민식과 최현욱의 강렬한 연기 앙상블은 물론, 한 번 펼치면 멈출 수 없는 몰입도 높은 이야기를 그린 서스펜스 드라마 장르로 전 세계 시청자들을 매료시킬 '맨 끝줄 소년'은 오는 26일 오직 넷플릭스에서 공개된다.
moonddo00@newspim.com