동해시, 2040동해 도시기본계획 수립 '시민계획단' 모집

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 29일 시민 의견 반영 위해 시민계획단 모집했다.
- 시민계획단은 8월 14일까지 40명 내외 모집해 4개 분과로 도시기본계획 논의한다.
- 市는 시민계획단 제안을 전문가 검토 후 2040 동해 도시기본계획에 적극 반영한다.
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 시민의 의견을 반영해 향후 도시 발전 방향을 수립하기 위한 시민계획단을 모집한다고 29일 밝혔다. 모집인원은 40명 내외이며 오는 8월 14일까지 접수한다.
이 계획은 '2040 동해 도시기본계획' 수립과 관련해 시민의 다양한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다. 도시기본계획은 동해시의 주거, 교통, 일자리, 산업, 관광, 복지, 환경, 안전 등 시민 생활과 도시 발전의 큰 방향을 정하는 장기계획이다.
이번 시민계획단은 단순한 정보 전달이 아니라 시민이 계획 수립 과정에 직접 참여하도록 하고 동해시의 미래에 대해 함께 논의할 수 있는 기회를 제공하는 데 의미가 있다.
모집된 시민들은 관심 분야에 따라 도시·주택/교통, 산업·경제/교육, 문화·관광/복지, 환경·안전 등 4개 분과로 나눠 활동하게 된다.
시는 시민계획단이 제안한 의견을 전문가 검토와 도시기본계획 수립 과정에 연계해 종합적으로 검토할 계획이다. 실현 가능성과 타당성이 있는 제안은 '2040 동해 도시기본계획'에 적극 반영될 예정이다.
김봉학 도시과장은 "이번 계획은 동해시의 미래 발전 방향을 설정하는 중요한 과정"이라며 "시민이 느끼고 바라는 동해시의 모습을 반영할 수 있도록 다양한 연령과 계층의 시민이 많이 참여해 주기를 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com