동해시, '해별이와 친구들' 지자체·공공 캐릭터 페스티벌 본선 진출

AI 핵심 요약beta
- 동해시 해별이와 친구들, 29일 본선 진출했다.
- 온라인 투표는 8월 21일 오후 6시까지다.
- 해별이와 친구들은 동해 관광 홍보에 활용됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시의 대표 관광 캐릭터 '해별이와 친구들'이 '2026 대한민국 지자체·공공 캐릭터 페스티벌'에 정부·지자체 부문 본선에 진출했다.
29일 동해시에 따르면 최종 수상작은 전문가 심사와 대국민 온라인 투표 결과를 합산해 선정되며 온라인 투표는 8월 21일 오후 6시까지 페스티벌 홈페이지에서 가능하다. 누구나 하루에 한 번 정부·지자체 부문에서 최대 2개 캐릭터에 투표할 수 있다.
'해별이와 친구들'은 동해시의 바다와 주요 관광 자원을 친숙하게 표현한 관광 캐릭터로 2023년 공개 이후 관광 홍보와 마케팅에 다양하게 사용되고 있다.
특히 '글로벌 디자인 잇 어워드 2023'에서 산업통상자원부 장관상과 시각커뮤니케이션 디자인 부문 은상을 수상했으며 EBS '딩동댕 유치원'에 출연해 도째비골 스카이밸리와 무릉별유천지 등 동해시 주요 관광지를 널리 알리는 데 기여하고 있다.
이진화 관광과장은 "'해별이와 친구들'이 대한민국을 대표하는 공공 캐릭터로 한 단계 더 도약할 수 있도록 시민의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com