육군, 유무인복합분대 실증부대 출범…분대급 첫 무인체계 통합

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육군, 11기동사단에 유무인복합분대 실증부대 창설…드론·로봇 전투 실험 돌입

전투원 4명·무인체계 요원 4명 편성…임무별 드론·로봇 투입해 위험요소 선식별

Army TIGER+·피지컬 AI 연계…중대·대대급 확대해 미래 전투체계 검증

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군은 29일 강원 홍천 11기동사단(철마부대)에 유무인복합분대 실증부대를 창설하고 출범식을 열었다.

행사는 김종연 11기동사단장 주관으로 이경진 육군본부 정책실장 등 관계자가 참석한 가운데 실증부대 출범 선포, 추진 경과 보고, 주요 장비 소개 순으로 진행됐다.

이번 부대는 기존 보병 분대를 기반으로 드론, 다족형 로봇, 다목적 무인차량, 자율주행차량 등을 임무별로 조합해 운용하는 '유무인복합' 분대로, 육군이 분대급에서 전투원과 다양한 무인체계를 통합해 실증하는 것은 처음이다.

29일 강원 홍천 11기동사단 철마부대에서 개최된 유무인복합분대 실증부대 출범식에서 장병들이 다족형로봇, 드론 등 무인체계와 함께 도열해 경례하는 모습. [사진=육군 제공] 2026.07.29 gomsi@newspim.com

유무인복합분대는 현행 분대 편제를 기준으로 전투원 4명과 무인체계 운용요원 4명 등 총 8명으로 우선 편성된다. 육군은 향후 기술 발전과 전투실험 결과를 반영해 임무에 적합한 인원 구성과 무인체계 종류를 단계적으로 최적화할 계획이다.

기본임무에는 드론과 다족형 로봇을, 수색임무에는 다목적 무인차량과 다족형 로봇을, 지원임무에는 다족형 로봇과 자율주행차량 등을 투입해 임무별 편성과 운용방안의 실효성을 검증한다.

무인체계는 적·장애물 등 위험요소를 전투원보다 먼저 식별하고 획득한 정보를 공유하며, 전투원은 이를 토대로 감시·정찰, 수색·경계, 표적 식별 및 타격 등 임무를 수행하는 구조다. 육군은 이번 실증부대 출범을 유인전력 중심 전투체계를 인공지능(AI) 기반 유무인복합 전투체계로 전환하는 출발점으로 보고 있다.

29일 강원 홍천 11기동사단 철마부대에서 개최된 유무인복합분대 실증부대 출범식에서 유무인복합분대 장병들이 도열해 있다. [사진=육군 제공] 2026.07.29 gomsi@newspim.com

전투실험을 통해 미래 부대 구조와 적정 편성을 검증하고, 무인체계가 감시·정찰, 표적정보 획득, 위험지역 임무를 수행하는 가운데 전투원이 판단과 지휘·통제를 담당하는 미래 전투 수행 방식을 발전시킨다는 구상이다. 실험 과정에서 축적하는 데이터와 전투원 의견은 장비 성능 개량, 부대 편성, 교육·훈련체계 개선에 반영해 2040년 목표의 'Army TIGER+'가 지향하는 미래 육군 모습을 현장에서 구체화할 방침이다.

정부의 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트' 중 하나인 피지컬 AI 전략과의 연계도 강화한다. 육군은 산업통상자원부와 협력해 주둔지 경계 등 군 임무환경에서 휴머노이드 로봇을 운용하며 활용 가능성을 검증할 예정이다.

올해 분대급 실증을 시작으로 정부 부처 실증지원사업과 연계해 2027년 중대급, 2028년 대대급까지 실증 규모를 단계적으로 확대해 나간다는 계획이다.

29일 강원 홍천 11기동사단 철마부대에서 장병들이 개최된 유무인복합분대 실증부대 출범식에서 드론을 통해 출범 수치를 전달하고 있다. [사진=육군 제공] 2026.07.29 gomsi@newspim.com

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