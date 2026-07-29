임영웅 팬클럽 '영웅시대 영동방' 동해시에 여름이불 165채 기탁

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 가수 임영웅 팬클럽 '영웅시대 영동방'이 지역 내 어려운 이웃을 위해 808만 원 상당의 여름이불 165채를 29일 강원 동해시에 기탁했다. 기탁된 물품은 무더위에 취약한 지역 내 어려운 이웃들에게 전달될 예정이다.
영웅시대 영동방은 지난해에도 동해시장애요양원에 중증장애인 자립 지원을 위한 후원금 500만 원을 기탁하는 등 지역사회를 위한 나눔을 이어오고 있다.
onemoregive@newspim.com
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[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 가수 임영웅 팬클럽 '영웅시대 영동방'이 지역 내 어려운 이웃을 위해 808만 원 상당의 여름이불 165채를 29일 강원 동해시에 기탁했다. 기탁된 물품은 무더위에 취약한 지역 내 어려운 이웃들에게 전달될 예정이다.
영웅시대 영동방은 지난해에도 동해시장애요양원에 중증장애인 자립 지원을 위한 후원금 500만 원을 기탁하는 등 지역사회를 위한 나눔을 이어오고 있다.
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