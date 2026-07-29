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퍼시스, 사무공간 생애주기 관리 나선다…새 성장모델 제시

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  • 퍼시스가 29일 오피스 구독 서비스 공개했다
  • 사무가구 렌털·케어·회수까지 통합 관리한다
  • 디지털 플랫폼 기반 순환 체계로 경쟁력 강화한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

오피스 구독 서비스 출시…사업 모델 확장
사무가구 렌털에 유지관리·순환 서비스 결합
플랫폼 기반 오피스 운영 관리 체계 구축

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 퍼시스가 사무가구 판매를 넘어 운영·관리와 회수·재순환까지 아우르는 '오피스 구독 서비스'를 선보이며 새로운 오피스 솔루션 사업 모델 구축에 나섰다.

◆ "오피스 변화 주기 빨라진다"…퍼시스, 관리형 서비스 확대

29일 퍼시스는 서울 영등포구 소재 '퍼시스 비즈니스 허브 여의도'에서 기자간담회를 열고, 사무가구 도입부터 운영·관리, 회수와 재순환까지 아우르는 '퍼시스 오피스 구독 서비스'를 공개했다. 기존 사무가구 판매 중심 사업에서 벗어나 기업의 오피스 운영 전반을 지원하는 서비스 기업으로 영역을 확대한다는 전략이다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 박정희 퍼시스 대표가 '퍼시스 오피스 구독 서비스'에 대해 설명하고 있다. 2026.07.29 stpoemseok@newspim.com

퍼시스 오피스 구독 서비스는 사무가구 렌털에 오피스 케어와 회수·순환 관리 기능을 결합한 통합 운영 서비스다. 디지털 플랫폼 '오피스 서비스 허브'를 통해 가구 도입, 유지관리, 사용 후 회수와 재활용 과정을 관리하는 것이 특징이다.

박정희 퍼시스 대표이사는 "좋은 업무환경을 만드는 일은 좋은 가구를 공급하는 것에서 끝나지 않는다"며 "고객이 가구를 구매한 이후 직접 감당해 온 오피스 운영의 복잡성과 부담을 퍼시스가 덜어드림으로써, 고객의 자본과 에너지를 본업에 집중할 수 있도록 돕는 것이 이번 사업의 본질"이라고 말했다.

퍼시스가 올해 리브랜딩을 통해 제시한 브랜드 철학 'Design for the unseen'은 눈에 보이는 제품뿐 아니라 업무 흐름과 조직 변화, 공간 운영 과정까지 설계하겠다는 의미다. 이번 오피스 구독 서비스는 이러한 철학을 사업 모델로 구체화한 것으로, 가구 공급을 넘어 오피스 운영 관리 영역까지 사업 범위를 확장한다는 전략이다.

함철우 퍼시스 부사장은 AI(인공지능) 도입과 하이브리드 워크 확산, 조직 개편 등으로 기업의 오피스 변경 수요가 잦아지고 있다고 설명했다. 반면 가구 구매와 설치, 유지보수, 레이아웃 변경, 기존 가구 처리 등은 여전히 개별적으로 이뤄져 기업 부담이 크다는 지적이다.

함철우 부사장은 "기업이 정말 줄이고 싶은 것은 가구 비용만이 아니라 오피스를 유지하고 변화시키기 위해 반복적으로 투입되는 자본과 시간, 인력과 리스크"라며 "시장은 이제 한번 잘 만든 오피스가 아니라 기업의 변화에 맞춰 지속적으로 잘 운영되는 오피스를 요구하고 있다"고 강조했다.

◆ 렌털부터 순환 관리까지…오피스 운영 전 과정 지원

마지막으로 퍼시스 오피스 구독의 구체적인 서비스 구조와 이용 방식도 공개됐다. 서비스는 필요한 사무가구를 일정 기간 이용하는 '사무가구 렌털', 사용 중 정기 점검과 의자 클리닝·유지보수 등을 제공하는 '오피스 케어', 계약 종료나 공간 변화에 대응하는 '회수·순환 관리'로 구성된다. 조직 개편이나 인원 변화에 따른 가구 추가·변경, 재배치도 지원한다.

고객은 디지털 플랫폼 '오피스 서비스 허브'를 통해 계약 정보와 보유 자산, 공간 현황 등을 확인하고 필요한 서비스를 신청할 수 있다. 요청부터 처리까지 전 과정을 플랫폼에서 관리하며, 회수된 가구는 상태 점검과 세척 등 후속 절차를 거쳐 재사용·재유통하거나 적정 방식으로 처리한다.

퍼시스는 향후 적용 고객과 서비스 범위를 확대하고, 회수 제품의 검수·세척·재사용·재유통 등 순환 체계를 고도화해 오피스 운영 서비스 경쟁력을 강화할 계획이다.

박정희 대표는 "퍼시스 오피스 구독 서비스는 가구 판매 방식 하나를 바꾸는 사업이 아니라, 오피스의 도입부터 운영과 변화, 사용 이후까지 하나의 흐름으로 책임지는 사업"이라며 "퍼시스는 제품을 판매하는 기업을 넘어 고객의 업무환경을 지속적으로 함께 설계하고 운영하며, 오피스 라이프사이클 전반을 책임지는 파트너로 확장하겠다"고 말했다.

stpoemseok@newspim.com

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대한변협, 윤석열 변호사 자격 취소 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 29일 법조계에 따르면 대한변호사협회는 전날 윤 전 대통령의 변호사 등록을 취소했다. 앞서 법무부가 변협에 등록취소를 명령한 데 따른 것이다. 고위공직자범죄수사처(공수처) 체포 방해 등 혐의로 대법원에서 징역 7년을 확정받은 윤석열 전 대통령이 변호사 자격을 취소당했다. 윤석열 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 변호사법 제5조는 '금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 그 집행을 받지 않기로 확정된 후 5년이 지나지 않은 자'를 변호사 결격사유로 규정한다. 같은 법 제18조는 '변협은 변호사가 제5조에 따른 결격사유에 해당하는 경우 변호사의 등록을 취소해야 한다'고 정하고, 제19조는 법무부 장관이 등록 변호사가 결격사유에 해당한다고 판단되면 변협에 등록취소를 명령해야 한다고 정하고 있다. 대법원은 지난 9일 특수공무집행방해 등 혐의를 받는 윤 전 대통령에 대해 징역 7년을 선고한 원심을 확정했다. 윤 전 대통령은 지난해 1월 공수처의 체포영장 집행 방해 혐의, 비상계엄 선포 전 일부 국무위원의 심의권을 침해한 혐의 등으로 기소됐다.   hong90@newspim.com 2026-07-29 10:59
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서영교 "형소법 오늘 법사위 의결" [서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 국회 법제사법위원장인 서영교 더불어민주당 의원이 검찰의 직접수사권을 전면 폐지하고 중대범죄수사청(중수청)으로 이관하는 형사소송법 개정안을 29일 법사위 전체회의에서 의결하겠다고 밝혔다. 아울러 정치권에서 불거진 '대통령 연임 개헌' 논란에 대해 4년 중임제 개헌 필요성에는 공감하면서도 현직 대통령 적용에는 선을 그었다. 서 의원은 이날 SBS 라디오 '김태현의 정치쇼'에서 전날 밤 법안심사소위를 통과한 형소법 개정안의 주요 내용과 법안 처리 방침을 전했다. 27일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 서영교 위원장이 발언을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB] 서 의원은 이번 개정안에 대해 "검사는 기소, 공소유지, 영장청구권으로 경찰을 견제하고 인권을 보호하는 원래의 역할로 돌아가는 것"이라며 "검찰이 했던 오욕의 역사를 정리하는 법안"이라고 했다. 개정안 처리에 반발하며 소위장에서 퇴장한 국민의힘을 향해서는 "국민 세금을 받았으면 열심히 일을 해야 하는데 일 안 하고 나갈 핑계만 찾았다"고 비판했다. 개정안의 구체적 내용과 관련해서는 "검사가 하던 수사는 한국판 FBI인 중수청으로 이관되고, 검사는 수사결과가 미진할 경우 경찰에 '보완수사'를 요구할 수 있다"고 설명했다. 서 의원은 경찰이 보완수사 요구를 정당한 이유 없이 이행하지 않으면 검사가 징계나 수사관 교체를 요구할 수 있고, 피해자 역시 이의제기를 통해 수사관 교체나 중수청 보완수사를 요청할 수 있게 조치했다고 부연했다. 또한 "아동학대, 가정폭력, 성범죄 등 7대 약자 대상 범죄는 개별 특별법을 통해 전건 송치되도록 보완책을 갖췄다"며 "피해자 권리를 한층 두텁게 보호하는 진화된 법안"이라고 강조했다. 정성호 법무부 장관의 사의 표명설에 대해선 "정식 사의 표명이 아니다"라며 "공소청과 중수청이 출범할 때까지 장관으로서 역할을 마무리해야 한다"고 밝혔다. 서 의원은 전날 조정식 국회의장의 '대통령 연임 개헌' 언급으로 유발된 논란에 대해 "과도한 해석"이라고 잘라 말했다. 다만 개인적 견해를 전제로 "기존 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 개헌 자체는 필요하다고 생각한다"면서도 "개헌을 하더라도 현직 이재명 대통령에게 적용되지 않도록 가는 것이 맞다"고 분명한 경계를 설정했다. allpass@newspim.com 2026-07-29 10:19

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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