한섬, 해외패션 21개 브랜드 할인…14일부터 7일간

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

온·오프라인 동시 진행

구매금액별 추가 혜택

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점그룹 계열 패션기업 한섬은 오는 14일부터 20일까지 해외패션 21개 브랜드를 할인 판매하는 '한섬 글로벌 패션위크'를 진행한다고 11일 밝혔다.

타미 힐피거, 타미 진스, DKNY, 아워레가시, 피어오브갓 등이 참여한다. 행사는 각 브랜드의 전국 오프라인 매장과 한섬 공식 온라인몰 더한섬닷컴, 해외패션 전문몰 H패션에서 열린다.

타미 힐피거 남성 FW 대표 이미지. [사진=한섬]

오프라인 매장에서는 타미 힐피거 남성·여성·아동 상품을 정상 판매가보다 20%, 타미 진스 상품을 30% 할인한다. 다른 참여 브랜드의 정상 상품은 판매가보다 10%, 아울렛 상품은 20% 할인한다.

오프라인에서 정상 상품을 100만·200만·300만·500만·1000만원 이상 구매하면 구매 금액에 따라 10만·20만·30만·50만·100만원을 추가로 할인한다.

더한섬닷컴에서는 토템, 아워레가시, 베로니카 비어드 등 해외패션 브랜드의 정상 상품과 아울렛 상품에 각각 10%, 20% 할인 장바구니 쿠폰을 제공한다. 해외패션 브랜드를 30만·50만·70만원 이상 구매하면 각각 1만·3만·7만원 추가 할인 쿠폰도 준다.

행사 기간 더한섬닷컴에서 해외패션 브랜드를 누적 70만·100만·150만원 이상 결제한 고객에게는 각각 5만·10만·20만원의 리워드를 지급한다. 리워드는 다음달 18일부터 12월 17일까지 더한섬닷컴에서 30만원 이상 구매할 때 사용할 수 있다.

한섬은 행사 대상 브랜드 중 2개 이상 브랜드의 상품을 구매한 고객을 대상으로 경품 추첨도 진행한다. 1~3등 각 1명에게는 300만·200만·100만원 상당 여행상품권을, 4등 10명에게는 인스탁스 필름카메라를 준다. 당첨자는 다음달 6일 더한섬닷컴 홈페이지에서 발표한다.

kji01@newspim.com