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트럼프 "민주당 승리하면 1929년 대공황 재현"…고려아연 美 투자 언급

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  • 트럼프는 10일 테네시 유세에서 민주당 승리 시 대공황을 경고했다
  • 공화당 지지를 호소하며 사전투표 참여와 후보 투표를 촉구했다
  • 관세 성과로 고려아연의 74억달러 제련소 투자를 거론했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

테네시주 중간선거 유세서 공화당 지지 호소
"관세 정책으로 고려아연 60억 달러 이상 투자"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 중간선거에서 민주당이 승리할 경우 1929년 대공황과 같은 경제 위기가 닥칠 것이라고 경고하며 공화당 지지를 호소했다. 자신의 관세 정책에 따른 해외 기업의 미국 투자 성과를 강조하는 과정에서는 한국 기업 고려아연을 거론했다.

트럼프 대통령은 10일(현지시간) 미국 테네시주 클락스빌에서 열린 중간선거 유세에서 "민주당이 승리한다면 여러분은 1929년식 대공황을 겪게 될 것"이라고 주장했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 중간선거에서 민주당이 승리할 경우 1929년 대공황과 같은 경제 위기가 닥칠 것이라고 경고하며 공화당 지지를 호소했다. 사진은 도널드 트럼프 미국 대통령 [사진=로이터 뉴스핌]

그는 지지자들에게 "내가 출마하는 것처럼 투표해달라"며 적극적인 투표 참여를 당부했다. 이어 민주당을 공산주의자와 사회주의자로 지칭하며 선거 부정 가능성을 주장하기도 했다.

트럼프 대통령은 "우리는 이 선거를 조작할 수 없을 만큼 크게 이겨야 한다"며 오는 14일부터 시작되는 테네시주 사전투표에 참여해 달라고 촉구했다. 연설 도중 공화당 후보에게 반드시 투표해야 한다는 발언도 여러 차례 반복했다.

테네시주는 전통적인 공화당 강세 지역이다. 트럼프 대통령은 2024년 대선 당시 이 지역에서 카멀라 해리스 민주당 후보를 약 30%포인트 차이로 앞섰다. 이번 중간선거에서도 연방 상원의원과 주지사 선거 모두 공화당이 우세한 것으로 평가된다.

트럼프 대통령이 공화당 우세 지역을 방문한 것은 중간선거를 앞두고 핵심 지지층인 '마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게)의 투표 참여를 끌어올리려는 행보로 풀이된다.

이란 전쟁에 따른 국제유가 상승 문제에 대해서는 조만간 상황이 개선될 것이라고 주장했다.

트럼프 대통령은 "우리는 모든 물가를 낮췄고 유가는 바이든 행정부 시절보다 낮다"며 "이란 핵 문제를 해결했고 전쟁이 끝나는 즉시 유가가 급격히 하락할 것"이라고 말했다. 전쟁도 머지않아 종료될 것이라고 전망했다.

다만 최근 미국 내 경유 가격이 사상 최고 수준에 도달했다는 보도가 나오는 등 에너지 가격 부담은 이어지고 있다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 관세 정책이 외국 기업의 대미 투자를 유도하고 있다며 고려아연의 테네시주 제련소 건설 계획도 소개했다.

그는 "내 관세 정책 덕분에 고려아연이 몽고메리 카운티와 스미스 카운티에 740개의 일자리를 만들기 위해 60억 달러 이상을 투자하고 있다"고 밝혔다.

이어 "1979년 이후 미국에 처음으로 새로운 광물 제련소가 들어설 것"이라며 투자 성과를 강조했다.

앞서 고려아연은 지난해 12월 테네시주 클락스빌에 통합 제련소를 건설하기 위해 총 74억 달러(약 11조원)를 투자하겠다는 계획을 발표했다. 해당 시설은 2029년부터 순차적으로 상업 생산에 들어갈 예정이다.

pmk1459@newspim.com

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