김용민 "자리 탐하려 정치한 것 아냐. 권한 잃더라도 계속 나아갈 것"

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李 "능력 안 되면서 큰 자리 요구"…김용민 "권한 잃어도 나아갈 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김용민 더불어민주당 의원이 "내가 정치를 시작한 것은 이루고자 한 과제가 있어서이지 자리를 탐하기 위해서가 아니다"라고 밝혔다. 이는 당내 강경파를 겨냥한 이재명 대통령의 발언에 맞대응한 것으로 분석된다.

김 의원은 지난 10일 자신의 페이스북에 "지금도 국회의원이라는 과분한 자리에서 공정한 세상을 만들기 위해 검찰개혁, 사법개혁에 동지들과 함께 진군하고 있을 뿐"이라며 "설사 그 권한마저 잃더라도 계속 나아갈 것"이라고 강조했다.

김용민 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

정치권에서는 김 의원의 메시지가 이재명 대통령이 지난 9일 엑스(X·옛 트위터)에 올린 비판글을 직격으로 반박한 것이라는 해석이 나온다.

당시 이 대통령은 "순수한 급진성도 문제겠지만, 능력도 안 되면서 큰 자리를 요구하고 인사나 국가정책까지 자기 뜻대로 하려다가 잘 안되니 대의명분 삼아 급진 개혁을 내세우며 내부 공격을 하는 것이 더 문제"라고 지적한 바 있다.

이 대통령의 언급은 김지용 초대 중대범죄수사청(중수청)장 후보자 임명에 집단 반발해 온 범여권 강경파의 기류를 겨냥한 것으로 풀이됐다.

앞서 김 의원은 김지용 후보자의 인선과 관련해 "중수청장에 검찰 출신이 임명되고 수뇌부가 검찰 출신으로 채워지면 공소청과의 인적 결합을 통해 수사·기소가 다시 합쳐질 수 있다"며 자격 문제를 지속적으로 제기해 왔다.

allpass@newspim.com