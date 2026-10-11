사우디 공항 피격에 12명 사망·309명 부상…트럼프 "개입 검토"

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리야드 국제공항 또 공격받아…미사일에 터미널 시설 피해

친이란 후티 반군, 공격 배후 자처…"사우디 공습에 대한 보복"

트럼프 "매우 신속히 대응할 것"…중동 분쟁 확산 우려

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 10일(현지시간) 공격을 받아 최소 12명이 숨지고 309명이 다쳤다. 지난 2월 미국과 이스라엘이 이란을 상대로 전쟁을 시작한 이후 걸프 지역 아랍국가에서 발생한 공격 가운데 인명피해 규모가 가장 큰 것으로 파악됐다.

예멘의 친이란 반군 후티가 사우디 주요 공항과 에너지 시설을 겨냥한 공격을 이어가는 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 군사적 개입 가능성을 검토하겠다는 입장을 밝혔다.

[사나 로이터=뉴스핌] 장일현 특파원 = 사우디아라비아 수도 리야드의 킹칼리드 국제공항이 10일(현지시간) 공격을 받아 최소 12명이 숨지고 309명이 다쳤다. 사진은 아라비아반도 남서단 예멘의 친이란 시아파 반군 후티의 조직원들이 RPG-7 계열의 휴대용 대전차 로켓 발사기를 어깨에 메고 있는 모습. 2026.07.24. ihjang67@newspim.com

로이터통신에 따르면 사우디 민간항공청(GACA)은 이날 킹칼리드 국제공항이 공격받아 최소 12명이 사망하고 309명이 부상했다고 발표했다.

사망자 가운데 사우디 국적자는 4명, 방글라데시 국적자는 2명으로 집계됐다. 미국과 요르단, 팔레스타인, 시리아, 수단, 이집트 국적자도 각각 1명씩 포함됐다.

이번 공격은 후티 반군이 지난 5일 사우디 공항과 정유시설 등에 대한 대규모 공격을 예고한 이후 킹칼리드 국제공항을 겨냥한 최소 세 번째 공격이다.

현지 소식통들은 사전 경고 없이 공격이 이뤄졌으며 사우디의 위협 경보 시스템도 작동하지 않았다고 전했다.

공항에 있던 한 목격자는 폭발 직후 공항 내부에서 부상자 여러 명이 쓰러져 있는 모습을 목격했다고 밝혔다. 또 다른 부상자는 공항 외부 상공에서 물체가 날아가는 것을 본 직후 탑승구 부근 천장 일부가 무너졌다고 설명했다.

미국 월스트리트저널(WSJ)은 미사일이 공항 제3·4터미널이 위치한 시설을 타격했다고 보도했다.

후티 반군 고위 관계자인 무함마드 알부카이티는 뉴욕타임스(NYT)에 자신들이 이번 공격을 감행했다고 밝혔다.

알부카이티는 사우디가 예멘의 민간 기반시설 등을 공습한 데 따른 보복이라고 주장했다. 그는 "전 세계가 예멘의 공항과 항구, 결혼식장과 장례식장, 병원과 시장이 공격받거나 피해를 봐서는 안 되는 민간 시설이라는 점을 이해하도록 하기 위한 것"이라고 말했다.

사우디 민간항공청은 공항 시설의 피해 규모와 안전 상태를 확인하기 위해 운영을 일시 중단했다.

항공편 추적 사이트 플라이트레이더24에 따르면 리야드로 향하던 항공편은 다른 공항으로 목적지를 변경하거나 운항이 취소됐다.

쿠웨이트항공과 에티하드항공, 카타르항공 등 주요 항공사도 리야드 노선 운항을 잇달아 중단했다. 일부 항공편은 오는 12일까지 운항 차질이 이어질 전망이다.

사우디 동부 주요 도시인 담맘에서도 공항 인근에 발사체가 떨어지는 등 공격이 확산하고 있다.

사우디 주도 연합군의 투르키 알말리키 대변인은 11일 새벽 엑스(X·옛 트위터)를 통해 담맘 킹파드 국제공항 인근에 발사체가 낙하했다고 밝혔다.

알말리키 대변인은 후티 반군이 발사한 탄도미사일을 사우디 중부 알카르지 지역에서 요격해 파괴했다고도 설명했다.

앞서 후티 반군은 지난 5일 킹칼리드 국제공항과 서부 해안도시 라빅의 아람코 정유시설, 남서부 아브하 국제공항 등을 공격했다고 주장했다. 이후에도 사우디 주요 시설을 겨냥한 미사일 공격을 지속하고 있다.

지난 6~7일 리야드와 아브하 공항을 겨냥한 공격으로 3명이 숨지고 36명이 다쳤다. 8일에도 킹칼리드 국제공항을 대상으로 두 차례 공격이 발생해 사우디 항공사 소속 기장 1명을 포함한 3명이 사망했다.

잇따른 공격으로 사우디 방공체계의 취약성이 드러나면서 미국이 직접 군사적 대응에 나설지도 주목된다.

트럼프 대통령은 10일 백악관에서 기자들과 만나 사우디의 후티 반군 공격에 미국이 동참할 가능성이 있느냐는 질문에 "그럴 수 있다. 검토해보겠다"고 답했다.

이어 "최근 공격에 관해 방금 알게 됐으니 결정을 내리겠다"며 "매우 신속히 대응할 것"이라고 밝혔다.

미국은 지난해에도 후티 반군을 상대로 대규모 공습을 실시한 바 있다. 이에 따라 이번 사태가 미국의 직접적인 군사개입으로 이어질 가능성도 제기된다.

후티 반군의 공격이 확대되면서 사우디에서 개최될 예정인 주요 국제행사에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.

리야드에서는 11일부터 세계 에너지 업계 주요 인사들이 참석하는 세계석유회의(WPC) 에너지 총회가 개최될 예정이다. 이달 말에는 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자가 주도하는 국제 투자행사인 미래투자이니셔티브(FII)도 예정돼 있다.

주최 측은 행사 일정을 변경하지 않겠다는 방침이지만 항공편 운항 중단과 추가 공격 우려로 참가자들의 이동 및 안전 확보에 차질이 예상된다.

한편 사우디 주도 연합군과 예멘 정부군은 지난 4일 후티 반군이 점령한 예멘 영토를 되찾기 위한 '예멘의 새벽' 작전 개시를 선언했다. 양측은 홍해와 아덴만을 잇는 바브엘만데브 해협 일대의 주요 거점 확보에 나선 상태다.

후티 반군은 예멘 정부군과 지상전을 벌이는 동시에 예멘 정부군을 공중에서 지원하는 사우디 본토를 탄도미사일 등으로 공격하며 맞서고 있다.

pmk1459@newspim.com