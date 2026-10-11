청주공항서 제주행 항공기 보조배터리 화재…승객 168명 전원 대피

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이륙 대기 중 승객 보조배터리서 불꽃 발생

승무원 신속 진화…승객 1명 손에 경미한 화상

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 충북 청주국제공항에서 제주행 항공기 이륙을 앞두고 승객이 소지한 보조배터리에서 불이 나 탑승객 168명이 모두 대피하는 소동이 벌어졌다.

11일 한국공항공사에 따르면 전날 오후 7시 15분께 청주공항에서 제주공항으로 향할 예정이던 제주항공 7C227편 기내에서 승객의 보조배터리에 화재가 발생했다.

충북 청주국제공항에서 제주행 항공기 이륙을 앞두고 승객이 소지한 보조배터리에서 불이 나 탑승객 168명이 모두 대피하는 소동이 벌어졌다. 사진은 제주항공 B737-8 항공기. [사진=제주항공]

당시 옆자리에 앉아 있던 승객이 옷으로 불이 붙은 보조배터리를 덮었고, 이후 승무원이 리튬배터리 화재 진압용 파우치를 이용해 신속하게 불길을 잡은 것으로 알려졌다.

이 과정에서 보조배터리를 손에 들고 있던 승객 1명이 가벼운 화상을 입었다.

화재 여파로 항공기에 탑승한 승객 168명은 전원 기내에서 대피했다.

제주항공은 항공편 운항이 지연되자 대체 항공기를 마련했으며, 이날 새벽 승객들을 제주공항으로 수송했다.

pmk1459@newspim.com