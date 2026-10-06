제주항공, 中 하늘길 강자 이어간다…동계 공급 확대

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동계기간 상하이·칭다오·웨이하이 등 주요 노선 증편

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 제주항공이 중국 운수권 추가 확보와 동계기간 주요 노선 증편을 통해 중국 노선 공급을 확대한다.

제주항공은 올해 두 차례에 걸쳐 중국 노선 운수권을 추가로 확보했다고 6일 밝혔다.

제주항공 B737-8 항공기. [사진=제주항공]

지난 4월 국토교통부 운수권 배분을 통해 ▲부산~구이린 주 4회 ▲부산~상하이 주 3회 ▲대구~상하이 주 3회 ▲제주~청두 주 2회 ▲제주~충칭 주 3회 운수권을 확보했다. 이어 지난 9월에는 ▲인천~베이징 주 7회 ▲인천~창사 주 4회 운수권을 추가로 배분받았다.

이에 따라 제주항공은 기존 취항지인 상하이·베이징·칭다오·웨이하이·옌지·하얼빈·자무스·스자좡·장자제·구이린에 충칭·청두·창사를 더해 총 13개 중국 도시에 취항할 수 있는 기반을 확보했다.

제주항공에 따르면 이는 국적 저비용항공사(LCC) 가운데 가장 많은 중국 취항지다. 제주항공은 2012년 인천~칭다오 노선에 처음 정기 취항했으며 올해 8월까지 중국 노선 누적 탑승객은 약 528만명이다. 현재 부산~상하이 등을 포함해 부정기편을 포함한 중국 14개 노선을 운항하고 있다.

동계 운항기간 기존 중국 노선 공급도 확대한다. 부산~상하이 노선은 오는 25일부터 12월 15일까지 기존 주 4회에서 주 7회로 늘려 매일 운항한다. 부산~구이린 노선은 오는 11월 29일까지 주 4회 운항을 이어간다.

인천~칭다오 노선은 오는 25일부터 12월 31일까지 기존 주 7회에서 주 11회로 증편하고, 인천~웨이하이 노선은 내년 3월 27일까지 주 7회에서 주 10회로 늘린다. 부산~장자제 노선도 11월 30일까지 주 2회에서 주 4회로 확대한다.

이와 함께 인천~구이린과 대구~구이린 노선은 11월 29일까지, 대구~스자좡 노선은 11월 18일까지 운항 기간을 연장했다. 올해 운수권을 확보한 대구~상하이와 제주~청두·충칭 노선도 운항을 준비하고 있다.

제주항공 관계자는 "추가로 확보한 운수권과 동계기간 주요 노선 증편 및 운항기간 연장을 통해 중국 노선 경쟁력을 강화할 것"이라며 "수요와 시장 상황에 맞춰 공급을 탄력적으로 확대해 고객 선택권을 넓히겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com