안철수, 李 대통령 '故박원순 언급'에 "범죄자들의 대통령 되려 하나…2차 가해, 즉시 사과하라"

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"드루킹 김경수 이어 성범죄자 오거돈·안희정 복권시킬 생각이냐"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 11일 이재명 대통령을 향해 "보완수사권 폐지에 이어 박원순 복권까지, 범죄자들의 대통령이 되고자 합니까"라고 비판했다.

안 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 이 대통령이 고(故) 박원순 전 서울시장을 언급한 것을 겨냥해 "당신이 박원순과 만난 그 공관에서 성범죄가 벌어졌다"며 "사회관계망서비스(SNS)로 담소를 나누었다는 그 장소에서 박원순은 청년비서에게 음란문자와 저질사진을 보내고 성희롱을 시도했다"고 지적했다.

안철수 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "저는 피해자가 쓴 책을 읽어 봤다"며 "수년을 고통받고 이제서야 회복의 발걸음을 딛고 있다"고 했다.

이어 "그런데 성범죄자를 그리워한다니요"라며 "보완수사권 폐지에 이어 박원순 복권까지, 범죄자들의 대통령이 되고자 합니까"라고 목소리를 높였다.

안 의원은 "당시 민주당 의원들이 '피해 호소인'이라며 가했던 행태를 잊었습니까"라며 "드루킹 김경수에 이어 성범죄자 오거돈, 안희정까지 복권시킬 생각입니까"라고 비판했다.

안 의원은 "대통령의 메시지는 무게가 다르다"며 "한낱 성범죄자의 SNS로부터 일깨움을 받을 만큼 가벼워서는 안 된다"고 강조했다.

마지막으로 "오늘 李대통령의 X는 명백한 2차 가해"라며 "즉시 삭제하고 사과하라"고 촉구했다.

앞서 이 대통령은 이날 오전 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 고 박원순 전 서울시장의 일화를 언급했다.

이 대통령은 "고 박원순 시장님이 생각난다. 제게 소통과 그 수단인 SNS의 중요성을 일깨워 주신 분"이라며 "그런데 어느 날 서울시 공관에서 만났을 때 박 시장님은 자신의 SNS댓글을 읽을 수 없다고 아쉬워했다. 폭언 욕설로 도배되어 도저히 볼 수가 없다는 것"이라고 했다.

이어 "'차단을 왜 안 하시냐'고 물었더니 '소통을 한다면서 차단할 수는 없는 것 아니냐'고 말씀하셨다"면서 "악화가 양화를 구축하는 것처럼 폭언 욕설 저급한 비방을 방치하니 정상 계정들도 접근을 꺼려 댓글창이 쓰레기장이 되고 만 것"이라고 말했다.

allpass@newspim.com