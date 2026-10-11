이재명 대통령 "품격 없다 비난해도 SNS·현장 소통 계속"

노무현 '댓글 소통' 언급…"권력은 낮은 곳으로"

경호 최소화한 '뒷골목 현장 방문'도 유지 방침

중수청장·검찰개혁·부동산 SNS로 직접 발신

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 이재명 대통령이 사회관계망서비스(SNS)를 통한 현안 발언에 대한 비판에도 직접 소통 방식을 바꾸지 않겠다고 밝혔다. 경호를 최소화한 현장 방문도 이어가겠다고 했다.

이 대통령은 10일 엑스(X·옛 트위터)에 "품격 없다, 권위 없다 비난하겠지만 경호를 최소화한 뒷골목 삶의 현장 방문도, SNS 소통도, 그분들의 언어로 교감하는 일도 계속할 것"이라고 밝혔다. 첫 대선 출마 때 했던 "이재명은 언제나 여러분의 바로 옆에 있을 것"이라는 발언도 다시 꺼냈다.

[서울=뉴스핌] 이재명 대통령이 지난달 30일 울산광역시 동구 HD현대중공업 울산조선소에서 열린 대호 김종서함 진수식에서 축사를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.10.01 photo@newspim.com

고(故) 노무현 전 대통령도 소환했다. 이 대통령은 "댓글로 국민과 소통하시다가 품격 없다고 비난받고 조롱당하시던 노무현 대통령님이 떠오른다"고 했다. 노 전 대통령이 경호와 사전 답사로 국민에게 불편을 줄까 봐 시장 방문까지 자제했다는 일화도 소개했다.

이 대통령은 "첫 대선 출마 당시 국민들께 드린 마음과 결의는 지금까지 한순간도 변한 적이 없다"며 "정치와 권력은 낮은 곳으로 향해야 한다"고 했다. 힘없고 소외된 이들을 직접 만나 국정 책임을 되새기는 시간을 "포기할 수 없는 시간"이라고 했다.

이 대통령은 최근 주요 현안마다 SNS로 직접 입장을 내고 있다. 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자 자격 논란과 검찰개혁, 북한군 포로 송환 등 우크라이나 관련 외교 현안, 부동산 정책이 대상이었다. 지방 일정에서는 재래시장을 찾는 현장 행보를 이어가고 있다.

gomsi@newspim.com