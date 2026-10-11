윤호중 행안장관, 임은정 광주중수청장 감찰 지시…"정치하는 기관으로 착각"

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김지용 중수청장 후보자 공개 비판에 감찰 방침

"검찰의 정치개입·집단행동 관행 되풀이 우려"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 윤호중 행정안전부 장관이 김지용 중대범죄수사청(중수청)장 후보자를 공개적으로 비판해 온 임은정 광주지방중수청장에 대해 감찰을 지시하겠다고 밝혔다.

윤 장관은 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X)를 통해 "임 청장은 중수청을 수사하는 기관이 아니라 정치하는 기관으로 착각하고 있는 것 같다"며 "임 청장에 대해 감찰에 착수할 것을 중수청에 지시하겠다"고 밝혔다.

윤호중 행정안전부 장관이 김지용 중대범죄수사청(중수청)장 후보자를 공개적으로 비판해 온 임은정 광주지방중수청장에 대해 감찰을 지시하겠다고 밝혔다. 사진은 지난 6일 임 청장이 전남광주 북구 중흥동 광주중수청 앞에서 취재진과 만나 발언하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

그는 "공직 부패와 경제·사이버·마약 범죄 등 우리 사회의 정의를 바로 세우기 위해 신설되는 기관의 간부가 중수청장 후보에 대한 지적질에 골몰하는 모습을 우려의 눈으로 보시는 국민들이 많다"고 지적했다.

이어 과거 검찰에서 나타났던 정치개입과 집단행동 등의 잘못된 관행이 중수청에서도 반복되는 것 아니냐는 우려를 표했다.

윤 장관은 중수청장 후보자에 대한 검증은 대통령과 국회의 권한이라는 점도 강조했다. 그는 "중수청장 후보자의 검증은 임명권자인 대통령과 인사청문회를 책임진 국회가 헌법과 법률에 따라 진행하게 될 것"이라고 밝혔다.

그러면서 중수청이 고위공직자의 품위와 기관의 설립 취지에 어긋나는 행위에 대해 공직기강을 확립하는 것 역시 검찰개혁의 일환이라고 강조했다.

앞서 임 청장은 지난 6일 광주지방중수청에 처음 출근하면서 김 후보자를 향해 "과거 불미스러운 일에 결재 도장을 다 찍었던 인물"이라고 비판했다.

임 청장은 오는 14일 예정된 김 후보자의 국회 인사청문회에 자신을 증인으로 채택해 달라고 요청했으나 받아들여지지 않았다.

이에 지난 8일 페이스북에 "많이 실망스럽다"며 "민주당 반대로 참고인으로도 채택되지 못한 것 역시 역사는 기록하고 평가할 것"이라고 반발했다.

pmk1459@newspim.com