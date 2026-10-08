김지용 중수청장 후보자 "수사의 정치화 청산…내란 범죄 척결"

AI 핵심 요약beta
- 김지용 중수청장 후보자는 8일 수사의 정치화를 청산하겠다고 밝혔다.
- 그는 내란 범죄 척결과 공정한 수사를 강조했다.
- 취임 즉시 조직 정비와 전문 인재 영입에 나서겠다고 했다.
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"취임 즉시 전담팀 구성"…경찰·변호사 등 전문인력 영입 방침
[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김지용 초대 중대범죄수사청장 후보자가 8일 "수사의 정치화를 청산하겠다"며 "내란 범죄를 척결하고 국가기강을 흔드는 행위에 대해서도 좌시하지 않고 엄격히 바로잡겠다"고 밝혔다.
김 후보자는 이날 오후 서울 종로구 인사청문회 준비단 사무실에서 기자들과 만나 "과거 검찰에서 정치적 목적으로 '표적수사', '먼지떨이식 수사'를 자행해 수많은 폐단이 발생했고, 급기야 검찰의 폐지에 이르게 된 작금의 상황을 뼈저리게 통감하고 있다"며 이같이 말했다.
그는 "향후 중수청은 정치적 중립성, 수사의 독립성을 굳게 지키고 여야를 막론하고 법과 원칙에 따라 엄정하고 공정한 수사를 진행하겠다"고 강조했다.
이어 "국민의 신뢰를 받는 전문 수사기관으로서의 위상을 확립하겠다"며 "부패·금융·화이트칼라 범죄 등에 대해서도 네 편 내 편 없이 공정하게 수사해 엄단하겠다"고 덧붙였다.
중수청의 조기 안착을 위한 조직 정비 계획도 밝혔다. 김 후보자는 "취임 즉시 전담팀을 구성해 인력, 시설, 시스템을 정비하겠다"고 말했다.
특히 "검찰 출신뿐만 아니라 경찰, 변호사, 회계사, 각 분야의 전문가 등 다양한 전문성을 갖춘 인재들을 적극적으로 영입하겠다"고 설명했다.
김 후보자는 "중수청을 통해 수사·기소 분리라는 형사사법 개혁의 원칙이 충실하게 구현되고, 사회적 약자와 범죄피해자 보호에도 한 치의 공백이 없도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
김 후보자는 '후보자에 대한 비토 목소리가 계속 나오는데 어떤 입장인가'라는 질문에 "내일 모레가 청문회니까 청문회에서 말씀드리겠다"고 답했다.
중수청은 지난 2일 검찰청 폐지와 수사·기소 분리에 따른 형사사법체계 개편의 일환으로 출범했다. 다만 초대 청장이 임명되지 않은 가운데 인력과 시설, 전산시스템 등이 완전히 갖춰지지 않아 조직의 조기 안정화가 주요 과제로 꼽힌다.
한편 추미애 경기도지사 등 여권 일각에서는 김 후보자가 과거 윤석열 전 검찰총장 징계와 검찰 수사권 축소에 반대했던 이력 등을 문제 삼으며 임명에 반대하고 있다.
김 후보자에 대한 국회 인사청문회는 오는 14일 열린다.
hong90@newspim.com