박지원, 추미애 향해 "뭘 그렇게 잘했나…파묘하면 아름답지 못해"

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"지금은 너무 성급…이재명 정부 성공이 먼저"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 박지원 더불어민주당 의원(5선·전남광주 해남완도진도)이 김지용 중수청장 임명을 반대하고 있는 추미애 경기지사를 향해 "파묘하면 추 지사나 저나 결코 아름답지 못하다"며 최근 정치 행보에 대한 자제를 촉구했다.

박 의원은 지난 10일 페이스북에 "추 지사님은 무엇을 그렇게 잘했냐"라며 "우리끼리 파묘하면 내란세력이 부활, 집권한다"고 적었다.

박지원 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

박 의원은 추 지사의 정치 이력을 거론하며 "추 지사는 하남 공천 당선, 법사위원장을 성공, 경기지사 당선됐다. 훌륭하셨던 법사위원장 시절로 돌아오시라"고 했다.

이어 "명(名) 경기지사로 4년을 성공하시면 다음이 자동적으로 도모된다"며 "지금은 너무 성급하고 빠르다"고 주장했다.

박 의원은 김대중 전 대통령의 정치 관련 발언을 인용하며 현재의 역할에 충실해야 한다고 강조했다.

그는 "DJ께서는 '정치는 어제 오늘 내일 모두를 잘해야지만, 특히 오늘을 잘하라'고 하셨다"며 "'오늘을 잘해야 내일도 잘할 수 있으며, 어제 잘했다고 자랑하는 분께는 감사패를 드리면 된다'고 하셨다"고 적었다.

이어 황석영 작가가 이재명 대통령의 성공을 강조한 취지의 발언을 소개하며 "내란의 밤 민주주의를 지키고 내란을 극복해 정권을 교체시켜 주신 국민께 보답하는 길은 이재명 정부를 성공시키는 것이라는 말씀에 다름이 아니다"라고 했다.

아울러 박 의원은 "이재명 대통령이 성공해야 추 지사의 미래도 있다"고 했다.

allpass@newspim.com