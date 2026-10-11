국정원 "美 대북정보, 미사일만 제공? 전혀 사실 아냐"

핵시설 등 일부 제한 외 재래식 전력·사이버·방첩 협력 지속

"제공 총량 변화 없어… 쌍방향 호혜적 공유"

국방부도 "대비태세 정보공유 제한 없다" 반박

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가정보원이 미국의 대북 정보 제공이 북한 미사일 분야로 좁혀졌다는 보도를 정면 부인했다. 일부 분야의 공유 제한은 있지만 나머지 분야 협력은 계속되고 있고, 미국이 제공하는 정보 총량도 줄지 않았다는 것이다.

국정원은 11일 오전 언론에 배포한 입장문에서 "'미국의 정보공유 제한으로 현재 북한의 미사일 정보만 제공되고 있다'는 내용은 전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다.

서울 서초구 내곡동 국가정보원 청사 앞 '情報는 國力이다' 표지석. 국정원은 11일 "미국의 정보공유 제한으로 북한 미사일 정보만 제공되고 있다"는 보도에 대해 "전혀 사실이 아니다"라고 밝혔다. [사진= 국가정보원] 2026.10.11 gomsi@newspim.com

국정원은 정부가 이미 확인한 공유 제한 사유와 관련된 일부 정보를 제외하면 북한 미사일·재래식 전력·북한 동향·국제관계·사이버·방첩 등 여러 분야에서 한미 정보 협력이 활발히 이뤄지고 있다고 설명했다.

미국은 지난 3월 정동영 통일부 장관이 북한 구성의 우라늄 농축시설을 공개 언급한 데 항의하며 북핵 시설 관련 정보 등의 공유를 일부 제한해온 것으로 알려졌다. 국정원 입장은 이 제한이 대북 정보 전반으로 번지지는 않았다는 취지다.

국정원은 대북 정보 제공 총량이 감소했다는 보도 내용도 사실과 다르다고 했다. "특정 분야 공유가 제한됐어도 제공 총량에는 변화가 없다"며 "한미 정보공유는 많은 분야에서 쌍방향 호혜적으로 이루어지고 있다"고 강조했다.

국방부도 전날(10일) 밤 대변인실 명의 입장문을 내고 해당 보도를 반박했다. 국방부는 "굳건한 대북 군사대비태세 유지를 위한 한미 간 정보공유에는 제한이 없다"며 "일부 공유가 제한되고 있는 정보는 대폭 향상된 우리 군의 독자적인 정보 능력을 통해 충분히 보완하고 있다"고 밝혔다. 이어 "잘못된 내용에 기반한 언론보도는 한미동맹과 국가안보에 도움이 되지 않는다"고 덧붙였다.

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