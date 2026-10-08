진주시 '2026 코리아 드라마 페스티벌' 개막…11개국 배우 등 참가

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 9일부터 18일까지 코리아 드라마 페스티벌을 연다
- 17회 드라마 어워즈와 KDF 콘서트 등 14개 부문 시상한다
- 글로벌 교류와 AI 숏폼으로 한류·관광 홍보를 강화했다
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K-드라마 성과 조명 및 국제 교류
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 유등이 빛나는 경남 진주 남강변에서 K-드라마의 현재와 미래를 조명하는 축제가 열린다.
진주시는 9일부터 18일까지 경남문화예술회관과 장대동 남강 둔치 등 일원에서 2026 코리아 드라마 페스티벌이 개최된다고 8일 밝혔다.
올해로 19회째를 맞는 이번 축제는 제17회 코리아 드라마 어워즈를 비롯해 KDF 콘서트, 글로벌 배우·인플루언서 교류, 생성형 인공지능(AI) 기반 숏폼 드라마 상영 등으로 구성된다.
제17회 코리아 드라마 어워즈는 10일 오후 5시 경남문화예술회관 대공연장에서 열린다. 지상파와 케이블, 종합편성채널, 온라인동영상서비스(OTT)에서 공개된 국내 드라마를 통합해 작품과 배우, 제작진을 심사하는 시상식이다.
시상 부문은 작품상과 연기대상, 최우수연기상, 우수연기상, 신인상, 인기상 등 모두 14개다. 레드카펫과 축하공연도 진행된다.
올해 시상식은 방송 매체와 OTT, 숏폼 콘텐츠 등으로 확장된 국내 드라마 산업의 흐름을 반영해 다양한 플랫폼의 작품을 함께 조명한다. 배우뿐 아니라 작가와 연출자, 제작자 등 드라마 제작에 참여한 인물들의 성과도 다룬다.
KDF 콘서트는 9일부터 17일까지 매일 오후 8시30분 장대동 남강 둔치 공연 무대에서 열린다. 대중가요와 트로트, 클래식 앙상블, 개그쇼 등 장르별 공연이 이어진다.
글로벌 교류 프로그램에는 프랑스와 독일, 캐나다, 미국, 멕시코, 스페인, 이집트, 콜롬비아, 필리핀 등 11개국에서 온 배우와 아티스트, 인플루언서 20명이 참여한다.
이들은 주요 축제 행사에 참석하고 진주의 역사·문화·관광자원을 체험한다. 관련 콘텐츠를 사회관계망서비스(SNS)에 공개해 축제와 진주의 관광자원을 해외에 알릴 예정이다.
생성형 AI를 활용한 숏폼 드라마도 선보인다. 작품은 진주의 역사와 인물, 공간을 소재로 제작되며 이집트 출신 배우이자 방송인인 야스민 알라딘 등 글로벌 배우가 참여한다.
완성된 숏폼 드라마는 축제 기간 남강 둔치에서 상영되며 유튜브와 인스타그램, 틱톡 등 온라인 플랫폼에도 공개된다.
코리아 드라마 페스티벌은 국내 최초의 드라마 전문 축제로, 배우와 제작진, 시청자가 교류하는 행사로 출발했다. 올해는 시상식 중심에서 음악과 공연, AI 기술, 글로벌 교류를 결합한 참여형 축제로 프로그램을 확대했다.
시 관계자는 "코리아 드라마 페스티벌은 대한민국 드라마의 성과를 조명하는 시상식을 넘어 국내외 한류 팬과 시민, 관광객이 함께 소통하는 문화 축제로 성장하고 있다"며 "K-드라마와 유등, 진주의 역사와 문화예술이 어우러진 축제를 즐기길 바란다"고 말했다.
이번 행사는 코리아 드라마 페스티벌 조직위원회가 주최·주관하고 문화체육관광부와 경남도, 진주시가 후원한다.
news2349@newspim.com