봉화 개단리 야산서 산불 37분만에 주불진화....헬기 4대 투입

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산림청, 발화 원인·피해면적 조사 중

[봉화=뉴스핌] 남효선 기자 = 11일 오전 11시 17분쯤 경북 봉화군 물야면 개단리의 한 야산에서 산불이 발생해 발화 37분 만에 주불이 진화됐다.

신고를 받은 산림청과 경북소방 등 진화당국은 진화 헬기 4대와 장비 20대, 진화 인력 68명을 급파해 발화 37분 만에 주 불을 진화했다.

11일 오전 11시17분쯤 경북 봉화군 물야면 개단리의 한 야산에서 산불이 발생해 발화 37분만에 주불이 진화됐다.[사진=산림청 영상 캡쳐] 2026.10.11 nulcheon@newspim.com

진화당국은 잔불 정리와 뒷불 감시 등 재발화 차단에 주력하고 있다. 또 피해 면적 등을 조사하고 있다.

산림청은 산불 진화가 종료됨에 따라 '산림재난방지법'에 따라 산불 조사를 거쳐 정확한 산불 원인과 피해 면적, 재산 피해 등을 조사할 계획이다.

산림청 중앙산림재난상황실과 경북도는 "작은 불씨도 소홀히 할 경우 대형 산불로 확산될 위험이 있으므로 산림과 산림 인접 지역에서는 화기 취급에 각별히 주의하고 산불 예방에 적극 협조해 줄 것"을 당부했다.

산림당국은 "산불의 정확한 면적과 원인, 행위자는 조사 중"이라며 "과실로 타인 또는 자신의 산림을 불에 태워 공공을 위험에 빠뜨린 경우 '산림재난방지법'에 따라 처벌될 수 있다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com