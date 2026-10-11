李대통령 "폭언·욕설·멸칭 잠깐 시원해도 이미 패배…'좌아하게' 설득하는 게 진짜 이기는 길"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령은 11일 "정치의 본질은 누가 더 많은 주권자의 공감과 동의를 받는가"라며 "모두가 볼 수 있는 사회관계서비스(SNS) 공간에서 폭언, 욕설, 비아냥, 반말, 멸칭, 가짜뉴스 유포 등은 잠깐 시원할지 몰라도 지켜보는 심판, 즉 국민 주권자의 눈에는 이미 패배"라고 지적했다.

이 대통령은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)에 "누군가와의 말싸움에서 이긴다고 진짜 이기는 것이 아니다. 전투에 이기고 전쟁에 지는 경우는 너무 많다"면서 이같이 글을 올렸다.

이재명 대통령이 지난달 29일 청와대 본관에서 열린 42회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.09.29 [사진=청와대]

이 대통령은 아울러 "민주주의 공론의 장에서 이성적이며 사실에 기반한 합리적 토론이 사라지면 위험하다"며 "대통령의 친구 여러분들이 합리적인 토론으로 깨끗한 공론의 장, 대한민국 민주주의를 지켜가달라"고 당부했다.

그러면서 "우리는 12·3 내란을 이겨내고 빛의 혁명을 이뤄낸, 그리고 대체불가 대한민국을 만들어갈 빛의 전사들이니까"라고 했다.

특히 이 대통령은 게시글에서 "진실에 기초해 예의를 갖추고 품격있게, 요사이 유행하는 말로 '좌아하게' 주장하고 설득하며 지적하는 것이 진짜로 이기는 길"이라고 했다.

'좌아하게'는 '우아하게'의 '우'를 '좌'로 변형한 표현으로 정치적 우파와 좌파를 빗대 사용하는 단어다. 진보 진영 누리꾼들 사이에서 거친 언행을 삼가자는 자정작용에서 사용되기 시작했다.

이 대통령은 최근 SNS에서 '좌아하게'라는 단어를 사용해 보수 야권을 중심으로 대통령이 특정 진영으로 기울었다는 반발을 불러왔다. 그럼에도 이 대통령이 다시 한 번 SNS에 '좌아하게'라는 단어를 사용한 것이다.

이 대통령은 앞서 "'좌아하게'라는 말은 일베에서 쓰던 말이 아니라 민주개혁 진영에서 문재인 전 대통령 시절부터 쓰던 말"이라며 "'우아하게'라는 말을 장난스럽게 비튼 말장난(언어유희)의 하나"라고 반박했다.

the13ook@newspim.com