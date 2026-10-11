쿠팡, 스니커즈 4만여개 할인…브랜드별 쿠폰·카드 혜택

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오는 12일부터 18일까지

요일별 브랜드 추가 할인

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 오는 12일부터 18일까지 스니커즈·러닝화·슬립온 등 신발 4만여개 상품을 선보이는 '스니커즈 페어'를 진행한다고 11일 밝혔다.

행사에는 나이키, 아디다스, 뉴발란스, 푸마, 휠라 등이 참여한다. 주요 상품은 아식스 젤 벤처, 휠라 인터런, 스케쳐스 고 런, 컨버스 척 테일러 등이다.

쿠팡이 오는 12일부터 18일까지 4만여개 신발 상품을 선보이는 '스니커즈 페어'를 진행한다. [사진=쿠팡]

쿠팡은 행사 기간 요일별로 특정 브랜드 상품을 추가 할인하는 '브랜드 데이'를 운영한다. 월요일 나이키를 시작으로 아디다스, 아식스, 스케쳐스 등의 상품을 순차적으로 할인 판매한다.

대표 할인 상품으로 나이키 에어포스1 07은 10만원대, 아디다스 슈퍼스타2 스니커즈와 푸마 스피드캣 발렛 SD는 각각 8만원대, 휠라 코트라이트 스니커즈는 2만원대에 판매한다.

브랜드별 다운로드 쿠폰도 제공한다. 아키클래식은 5만원 이상 구매 시 5000원, 헤드·컨버스·리복은 3만원 이상 구매 시 3000원, 페이퍼플레인키즈는 1만원 이상 구매 시 3000원을 할인한다.

일부 상품에는 카드사 최대 5% 즉시 할인이 적용된다. 행사 페이지에는 '이달의 신상', 'MD 추천', '가격대별 스니커즈' 코너도 마련한다.

쿠팡은 봄철 연 1회 진행하던 스니커즈 페어를 올해 가을까지 확대했다.

kji01@newspim.com