쿠팡, 로켓직구 유럽 확대…80개 브랜드 입점

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이달 최대 3000원 할인쿠폰

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 독일·이탈리아·스위스 등 유럽 브랜드 80개의 상품 380여개를 선보이는 '로켓직구 유럽' 스토어를 지난 1일 열었다고 2일 밝혔다.

스토어에서는 건강식품과 식품, 뷰티, 유아용품 등을 판매한다. 와우회원은 무제한 무료배송 혜택을 받으며 주문 후 3~5일 이내에 상품을 받아볼 수 있다.

쿠팡이 유럽 브랜드 80개의 상품 380여개를 선보이는 '로켓직구 유럽' 스토어를 열었다. [사진=쿠팡]

주요 입점 브랜드는 독일 유기농 유아식 '힙', 스위스 헤어케어 '라우쉬', 이탈리아 발사믹 식초 '고체' 등이다. 힙은 분유와 이유식, 간식 등을 선보이며 라우쉬는 허브 기반 제품을 개발한다. 고체는 1871년부터 5대째 발사믹 식초를 생산해온 레오나르디 가문의 제조 경험을 바탕으로 탄생했다.

독일 영양제 '오쏘몰', 이탈리아 퍼스널케어 '보로탈코', 이탈리아 커피 '체리코'도 입점한다. 쿠팡은 스토어 개설을 기념해 이달 한 달간 유럽 스토어 상품을 구매한 고객에게 최대 3000원 할인 쿠폰을 제공한다.

오는 7일까지는 '글로벌 쇼핑데이' 기획전도 진행한다. 매월 1일 시작하는 직구 상품 행사로, 이번에는 유럽 상품을 포함해 가전디지털·패션·건강식품·식품·홈·키친·캠핑 등 글로벌 브랜드 상품 4만여개를 마련했다.

기획전에서는 고체 발사믹 식초, 오쏘몰 이뮨, 라우쉬 샴푸 등 유럽 스토어 입점 상품과 함께 미국·일본의 생활용품과 식품, 홍콩·중국의 전자기기와 식품 등을 판매한다.

쿠팡은 2017년 미국을 대상으로 로켓직구를 시작한 뒤 홍콩과 일본 등으로 서비스 지역을 넓혀왔다. 회사는 건강식품·식품·뷰티 분야에서 유럽 브랜드를 찾는 고객 수요가 확대되고 있는 점을 이번 스토어 개설 배경으로 설명했다.

kji01@newspim.com