쿠팡, 갤럭시 탭 S12 판매…와우회원 최대 9% 혜택

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 7일 삼성 ‘갤럭시 탭 S12’ 시리즈를 로켓배송 판매했다.
- 와우회원은 할인·적립을 합쳐 최대 9% 혜택을 받았다.
- 최장 14개월 무이자 할부와 리뷰 최대 5만원 행사도 진행했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 삼성전자의 태블릿 신제품 '갤럭시 탭 S12 시리즈'를 로켓배송으로 판매하고 와우회원에게 할인과 적립을 합쳐 최대 9%의 구매 혜택을 제공한다고 7일 밝혔다.
판매 모델은 14.6형 디스플레이를 갖춘 '갤럭시 탭 S12 울트라'와 12.6형 디스플레이의 '갤럭시 탭 S12+' 두 가지다. 삼성전자는 이 시리즈를 지난 1일 공개했다.
쿠팡은 제품 구매 시 최대 7% 할인 혜택을 제공한다. 와우회원은 최대 2%의 쿠팡캐시를 추가로 적립할 수 있다.
결제 시 최장 14개월 무이자 할부를 이용할 수 있다. 제품을 구매한 뒤 리뷰를 작성한 고객에게 최대 5만원을 지급하는 행사도 진행한다.
구매자는 가전 파손을 보상하는 보험인 '쿠팡안심케어'에 가입할 수 있다.
쿠팡에 따르면 두 모델에는 어도비 포토샵이 기본 탑재됐다. 회사는 전작보다 신경망처리장치(NPU)·중앙처리장치(CPU)·그래픽처리장치(GPU) 성능이 높아졌고 대화면에 맞춘 갤럭시 인공지능(AI) 기능을 갖췄다고 설명했다.
kji01@newspim.com