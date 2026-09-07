쿠팡, 가구 파손·고장 3년 보장 보험 출시

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보상한도 최대 500만원

외부 충격 수리비 2회 지원

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 가구 구매 후 발생하는 파손과 고장을 배송 완료일 기준 최대 3년간 보장하는 '쿠팡안심케어' 보험을 출시했다고 7일 밝혔다.

쿠팡은 가전·전자제품을 중심으로 운영해 온 쿠팡안심케어의 적용 범위를 가구로 확대했다. 가구 보험은 지난 7월 도입됐다.

보험은 외부 충격으로 가구가 파손되거나 제조사의 기본 품질 보증 기간이 끝난 뒤 고장이 발생했을 때 수리비를 보상한다. 보장 기간은 제조사 기본 보증 기간을 포함해 배송 완료일로부터 최대 3년이다.

쿠팡은 가구 구매 후 발생하는 파손과 고장을 배송 완료일 기준 최대 3년간 보장하는 '쿠팡안심케어' 보험을 출시했다고 7일 밝혔다. [사진=쿠팡]

침대와 소파의 프레임·다리 등이 외부 충격으로 파손되면 2회까지 수리비를 지원한다. 옷장 경첩이나 서랍장 레일 등에 기능상 결함이 생긴 경우 제조사 보증 종료 후에도 총 보상 한도 안에서 횟수 제한 없이 수리비를 보장한다.

고객은 보상 한도를 10만원부터 500만원까지 선택할 수 있다. 가구 종류와 관계없이 보상 한도 100만원을 기준으로 보험료는 2년 가입 시 4만5000원, 3년 가입 시 6만원이다.

보험금은 수리를 마친 뒤 롯데손해보험 앱에서 청구할 수 있다. 수리는 제조사가 공식 지정한 서비스센터나 협력사가 맡는다.

현재 일룸과 까사미아, 한샘, 데스커, 시디즈 등 사후 수리 서비스를 제공하는 브랜드의 가구에 보험을 적용하고 있다. 쿠팡은 적용 브랜드를 확대하고 로켓설치 서비스와 연계할 계획이다.

kji01@newspim.com