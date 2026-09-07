쿠팡, 가구 파손·고장 3년 보장 보험 출시

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡이 7일 가구 파손·고장 보장 보험을 출시했다
- 쿠팡안심케어는 배송 완료일 기준 최대 3년 보장한다
- 일룸·까사미아 등 적용하고 브랜드 확대할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
외부 충격 수리비 2회 지원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 가구 구매 후 발생하는 파손과 고장을 배송 완료일 기준 최대 3년간 보장하는 '쿠팡안심케어' 보험을 출시했다고 7일 밝혔다.
쿠팡은 가전·전자제품을 중심으로 운영해 온 쿠팡안심케어의 적용 범위를 가구로 확대했다. 가구 보험은 지난 7월 도입됐다.
보험은 외부 충격으로 가구가 파손되거나 제조사의 기본 품질 보증 기간이 끝난 뒤 고장이 발생했을 때 수리비를 보상한다. 보장 기간은 제조사 기본 보증 기간을 포함해 배송 완료일로부터 최대 3년이다.
침대와 소파의 프레임·다리 등이 외부 충격으로 파손되면 2회까지 수리비를 지원한다. 옷장 경첩이나 서랍장 레일 등에 기능상 결함이 생긴 경우 제조사 보증 종료 후에도 총 보상 한도 안에서 횟수 제한 없이 수리비를 보장한다.
고객은 보상 한도를 10만원부터 500만원까지 선택할 수 있다. 가구 종류와 관계없이 보상 한도 100만원을 기준으로 보험료는 2년 가입 시 4만5000원, 3년 가입 시 6만원이다.
보험금은 수리를 마친 뒤 롯데손해보험 앱에서 청구할 수 있다. 수리는 제조사가 공식 지정한 서비스센터나 협력사가 맡는다.
현재 일룸과 까사미아, 한샘, 데스커, 시디즈 등 사후 수리 서비스를 제공하는 브랜드의 가구에 보험을 적용하고 있다. 쿠팡은 적용 브랜드를 확대하고 로켓설치 서비스와 연계할 계획이다.
kji01@newspim.com