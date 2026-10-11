G마켓, 12일 CJ제일제당 할인…9900원 특가 15차례

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15% 쿠폰·중복할인 제공

구매 고객 대상 경품 추첨

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 오는 12일 하루 동안 CJ제일제당 상품을 할인하는 브랜드 행사 '올인'을 진행한다고 11일 밝혔다.

행사 대상은 스팸·비비고·햇반·백설·맥스봉 등 식품이다. G마켓은 한 협력사 상품에 할인 혜택을 집중하는 정례 행사인 '올인'을 통해 이들 상품을 선보인다.

G마켓이 오는 12일 CJ제일제당 상품 할인 행사 '올인'을 진행한다. [사진=G마켓]

1만5000원 이상 구매하면 최대 3만원까지 할인되는 15% 쿠폰을 받을 수 있다. G마켓 고객은 횟수 제한 없이 쿠폰을 내려받아 사용할 수 있다.

1만원 이상 구매 시 최대 3만원 할인되는 15% 중복쿠폰과 최대 5만원까지 적용되는 5% 결제 할인도 마련했다. 최근 6개월 동안 G마켓에서 CJ제일제당 상품을 구매하지 않은 고객에게는 17% 중복쿠폰을 제공한다.

오는 12일 자정부터 오후 10시까지는 선착순 9900원 타임딜을 15차례 연다. 스팸 라이트 200g 6개, 맛밤 60g 12개, 비비고 미역국 500g 5개 등이 대상이다.

CJ제일제당 상품을 한 개 이상 구매한 고객은 최대 50% 중복할인 쿠폰을 받을 수 있는 '행운 쿠폰 뽑기'에 참여할 수 있다.

구매 수량에 따른 경품 추첨도 진행한다. 상품 2개 구매 고객에게는 올리브영 1000원 기프트카드, 3개 구매 고객에게는 5000원 기프트카드 응모 기회를 준다. 4개 구매 고객은 햇반 6개월 이용권과 CJ 기프트카드 5만원권 추첨 대상이다.

경품에 당첨되지 않은 행사 참여 고객에게는 G마켓 20% 할인쿠폰을 제공한다. 당첨자는 오는 26일 G마켓 고객센터 공지사항에서 발표한다.

kji01@newspim.com