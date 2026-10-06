G마켓, 12일까지 끝장세일…디지털·가전 최대 56% 할인

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가전 5% 쿠폰 최대 40만원

매일 특가 상품 30개 공개

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 디지털·가전 등을 최대 56% 할인하는 '끝장세일'을 오는 12일 오전 10시까지 진행한다고 6일 밝혔다.

행사는 이날 오전 10시에 시작한다. 디지털·가전 상품을 모은 '디지털·가전관'과 식품·생필품·패션·뷰티 상품을 판매하는 '특가관'으로 구성했다.

G마켓이 오는 12일 오전 10시까지 '끝장세일'을 진행한다. [사진=G마켓]

디지털/가전관에서는 행사 기간 1만원 이상 구매 시 5% 할인쿠폰을 제공한다. 쿠폰 할인 한도는 최대 40만원이며, 카드사 7% 할인도 적용된다.

할인 대상에는 LG전자 오브제 워시콤보와 삼성 비스포크 AI 식기세척기 등 가전제품, TUF 게이밍 노트북과 소니 노이즈캔슬링 무선 헤드폰 등 디지털 기기가 포함된다.

특가관에서는 간식과 가공식품, 생필품, 뷰티 상품 등을 판매한다. G마켓은 도착일을 보장하는 스타배송 상품도 이곳에 배치했다.

행사 기간 두 판매관을 합쳐 매일 30개 상품을 '끝장특가'로 선보인다. 특가 상품은 매일 오전 10시에 바뀐다.

kji01@newspim.com