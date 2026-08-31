G마켓, 추석 특가딜 2000개…설 행사 대비 3배

AI 핵심 요약beta
- G마켓이 31일 추석맞이 한가위 빅세일을 시작했다.
- 다음달 22일까지 특가 2000개와 쿠폰 3종을 제공했다.
- G라이브 1000회 편성과 브랜드·특산품도 선보였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
라이브방송 1000회 편성
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = G마켓은 추석맞이 프로모션 '2026 한가위 빅세일'을 다음달 22일까지 진행한다고 31일 밝혔다.
이번 행사에서는 직전 명절 할인 행사인 '설빅세일'보다 3배 가까이 많은 특가 상품 2000개를 선보인다. 생필품과 주방용품, 디지털·가전, 식품, 선물세트 등이 대상이다.
행사 시작 시점은 지난해 추석 프로모션보다 열흘가량 앞당겼다. G마켓은 폭염과 최근 경남지역 폭우가 명절 장보기 물가에 미칠 영향을 고려해 행사를 조기에 준비했다고 설명했다.
행사 기간 구매 금액에 따라 최대 20만원까지 할인받을 수 있는 쿠폰 3종을 제공한다. 쿠폰은 횟수 제한 없이 내려받아 사용할 수 있다.
G마켓은 자체 라이브방송 채널 'G라이브'의 라이브방송과 쇼츠딜을 행사 기간 1000회 편성한다. 라이브방송 전용 추가 할인과 실시간 이벤트도 운영한다.
행사에는 애경, 유한킴벌리, CJ제일제당, 청정원, 오뚜기, 롯데칠성, 동원, 정관장, 아모레퍼시픽, 삼성전자, 로보락, LG전자 등 브랜드 상품과 지역 특산품이 참여한다.
kji01@newspim.com