장민영 IBK기업은행장 "금융취약계층 버팀목 되겠다"

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 31일 사람 살리는 금융 캠페인에 참여했다.
- 서민금융진흥원 주관 릴레이다.
- 불법사금융 예방과 취약계층 지원을 강화하겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호를 위한 '사람 살리는 금융' 캠페인에 참여했다.
IBK기업은행(은행장 장민영)은 서민금융진흥원이 주관하는 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 31일 밝혔다.
이번 캠페인은 지난 7월 서민금융진흥원이 시작한 공익 활동으로, 불법사금융의 위험성을 알리고 금융취약계층에 대한 보호와 포용금융의 중요성을 확산하기 위해 마련됐다.
장민영 IBK기업은행장은 "금융 지원이 필요한 국민을 세심하게 살피고 금융에서 소외되는 사람이 없도록 하는 것이 포용금융의 핵심 가치"라며 "국책은행으로서 금융취약계층의 버팀목 역할을 충실히 수행하고 안심하고 금융을 이용할 수 있는 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
장민영 행장은 김성주 BNK부산은행장의 추천을 받아 이번 캠페인에 참여했다. 다음 릴레이 참여자로는 강승준 신용보증기금 이사장과 이호성 하나은행장을 지목했다.
IBK기업은행은 이번 캠페인을 계기로 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 지원을 위한 포용금융 활동을 지속적으로 강화할 계획이다.
peterbreak22@newspim.com