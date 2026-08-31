셀트리온, 매년 순이익 3분의 1 주주환원…자사주 1000억 매입

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온이 31일 매년 순이익 3분의 1을 주주환원에 쓰겠다고 밝혔다.
- 셀트리온은 첫 실행으로 1000억원 규모 자사주 매입을 결정했다.
- 주주환원은 배당과 자사주 매입·소각을 병행해 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 자사주 매입 결정 총 3000억원 규모
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온이 앞으로 매년 연결 기준 당기순이익의 3분의 1을 주주환원에 활용한다. 첫 실행 조치로 1000억원 규모의 자사주 매입도 결정했다.
셀트리온은 이 같은 내용의 중장기 주주환원 정책을 31일 발표했다.
셀트리온은 올해를 포함해 매년 연결 재무제표 기준 연간 당기순이익의 약 33%를 주주환원 재원으로 활용한다는 원칙을 수립했다.
주주환원은 현금배당과 자사주 매입·소각을 병행하는 방식으로 진행한다. 구체적인 비중은 매년 주가 수준과 시장 상황, 재무구조, 현금흐름 및 투자계획 등을 고려해 결정할 예정이다.
주가가 기업가치에 비해 저평가됐다고 판단할 경우 자사주 매입·소각을 활용하고, 직접적인 주주환원이 효과적이라고 판단하면 현금배당 비중을 확대한다는 계획이다.
연도별 주주환원 규모와 방식은 결산 실적과 경영 여건을 바탕으로 이사회 결의와 주주총회 등 관련 절차를 거쳐 확정한 뒤 공시한다.
셀트리온은 중장기 주주환원 정책의 실행 조치로 이날 이사회를 열고 1000억원 규모의 자사주 매입도 결정했다.
취득 예정 주식은 총 52만4384주로 이사회 결의 전일 종가 기준 약 1000억원 규모다. 다음달 1일부터 장내 매수를 통해 취득할 예정이다. 이번 자사주 매입액은 올해 주주환원 규모에 포함된다.
취득한 자사주는 향후 이사회 결의 등 관련 절차를 거쳐 소각을 추진할 계획이다.
이번 결정을 포함해 셀트리온이 올해 매입을 결정한 자사주는 총 160만288주로 3000억원 규모다. 최근 3년간 누적 자사주 매입 물량은 약 893만주다.
셀트리온은 향후 주가와 기업가치 간 차이가 크다고 판단될 경우 가용 재원과 시장 상황 등을 고려해 추가적인 자사주 매입·소각도 검토할 예정이다.
셀트리온 관계자는 "이번 1000억원 규모의 자사주 매입을 일회성 조치로 그치지 않고 매년 연결 기준 당기순이익의 3분의 1을 주주환원에 활용하는 중장기 정책으로 이어갈 것"이라며 "현금배당과 자사주 매입·소각을 시장 상황에 맞게 병행할 계획"이라고 말했다.
sykim@newspim.com