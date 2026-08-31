한화에어로, 서유럽 뚫었다...스페인에 K9 자주포 수출

AI 핵심 요약beta
- 한화에어로스페이스가 28일 인드라와 K9 수출계약을 체결했다
- 계약 규모는 미공개지만 약 6675억원 이상으로 추정됐다
- 올해 12월31일까지 2차 선급금 지급받기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난 3월 인드라와 MOU 체결…K9 운용·도입국 11개국으로 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=한화에어로스페이스가 스페인 방산업체 인드라시스템즈(INDRA SISTEMAS S.A.)와 K9 자주포 수출 실행계약을 체결했다.
한화에어로스페이스는 인드라와 '스페인 K9 자주포 등 수출 실행계약(Derivative Contract)'을 체결했다고 31일 공시했다. 계약 체결일은 지난 28일이며 판매·공급지역은 스페인이다.
양사는 경영상 비밀유지를 위해 구체적인 계약 금액과 K9 자주포 공급 대수는 공개하지 않았다.
다만 한화에어로스페이스의 최근 매출액이 26조7029억원인 점과 한국거래소의 단일판매·공급계약 공시 기준을 감안하면 이번 계약 규모는 약 6675억원 이상일 것으로 추정된다.
계약 조건에 따르면 한화에어로스페이스는 계약 체결 후 계약금액의 20%를 1차 선급금으로 받고, 올해 12월31일까지 5%를 2차 선급금으로 지급받는다. 계약금액과 계약 종료일에 대한 공시 유보기한은 오는 11월28일까지다.
앞서 한화에어로스페이스는 지난 3월 인드라와 스페인 자주포 현대화 사업 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결하며 현지 시장 진출을 추진해왔다.
heoneykim@newspim.com