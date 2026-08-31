SH, 내달 14일부터 장기전세주택 '시프트' 청약 접수...1381가구 규모

AI 핵심 요약beta
- SH가 31일 서울 장기전세주택 1381가구 입주자를 모집했다.
- 신규 291가구, 재공급 1090가구로 9개·70개 단지에서 공급했다.
- 청약은 다음달 14일부터, 당첨자는 10월 14일 발표한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 서울주택도시개발공사(SH)는 제51차 서울시 장기전세주택 1381가구 입주자와 예비 입주자를 모집한다고 31일 밝혔다.
서울시 '장기전세주택1'은 시프트(SHift)로 알려져 있으며 2007년 오세훈 서울시장이 최초로 도입한 공공주택 브랜드로 최대 20년까지 거주할 수 있다.
이번 공급 규모는 신규 공급 9개 단지, 재공급 70개 단지에서 총 1381가구다.
신규 공급은 서울시 매입형으로 총 291가구다. 서초구 디에이치방배(59㎡) 133가구로 가장 많고, ▲강남구 청담르엘(59㎡) 57가구 ▲영등포구 영등포자이 디그니티(59㎡) 36가구 ▲강남구 래미안레벤투스(45·58㎡) 24가구 ▲구로구 두산위브더프레스티지(45·59㎡) 9가구 ▲성동구 성동자이리버뷰(59㎡) 9가구 등이 있다.
재공급 단지는 세곡·마포지구 등 SH 건설형 705가구, 디에이치 대치 에델루이·메이플자이 등 매입형 312가구, 서울리츠3호 73가구 등 총 1090가구로 예비입주자를 포함한다.
입주 자격은 입주자 모집 공고일인 31일 기준으로 서울시에 거주하는 성년 무주택 가구 구성원이다. 신청 주택 면적별 소득 기준인 도시근로자 월평균소득 105·150% 이하, 맞벌이 가구는 140·200% 이하여야 하며, 총자산 6억6200만원 이하, 자동차 4542만원 이하 보유 기준을 충족해야 한다.
일반공급은 전용면적 85㎡ 이하 주택은 신청 면적별로 소득과 거주지 청약종합저축 가입 횟수 등을 기준으로, 전용면적 85㎡ 초과 주택은 청약종합저축 예치 금액과 가입 기간에 따라 청약 순위가 결정된다.
우선공급은 고령자, 장애인, 노부모 부양자, 2자녀 이상 가구, 국가유공자를 대상으로 한다. 우선공급 신청자 중 탈락자는 동일 단지와 면적의 일반공급 신청자로 자동 전환된다.
청약은 인터넷과 방문 접수로 가능하다. 다음달 14·15일 1순위 접수를 시작으로 2순위는 16일, 3·4순위는 17일에 진행된다. 신청자 수가 모집가구수 300%를 초과하면 후순위 신청은 받지 않는다. 단 모집 가구수가 3가구 이하면 가구수의 500%, 5가구 이하면 가구수의 400%까지 접수를 받는다.
서류 심사 대상자와 당첨자는 올해 10월 14일, 내년 3월 5일에 발표한다. 재공급 단지 입주는 2027년 4월 이후 예정이고, 신규 공급 단지는 준공 시기에 따라 입주일이 변동될 수 있다.
SH 관계자는 "장기전세주택1은 무주택 서울시민의 주거 안정을 위해 주변 시세 80% 이하 보증금으로 공급하는, 분양 전환이 되지 않는 공공주택"이라며 "사실과 다른 소문에 유의해 피해를 입지 않도록 주의해 주시길 바란다"고 전했다.
krawjp@newspim.com