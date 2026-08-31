금호석유화학그룹, 中 웨이하이시와 민·관 협력 강화

AI 핵심 요약beta
- 금호석유화학그룹이 27일 웨이하이시와 협력 방안을 논의했다.
- 박찬구 회장은 AWCC 운영 협력에 감사하며 교류 확대를 강조했다.
- 웨이하이시는 관광·산업 협력 확대와 행정 지원을 약속했다.
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금호리조트 AWCC 교두보로 현지 파트너십 확대
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자 = 금호석유화학그룹이 중국 산둥성 웨이하이시와 현지 민·관 협력 강화에 나섰다.
금호석유화학그룹은 박찬구 회장을 비롯한 회장단이 지난 27일 중국 산둥성 웨이하이에서 쿵판핑 웨이하이시장 및 시 정부 관계자들과 만나 양측의 협력 현황과 향후 공조 강화 방안을 논의했다고 31일 밝혔다.
금호석유화학그룹 계열사인 금호리조트는 중국 산둥성에서 아시아나웨이하이컨트리클럽(AWCC)을 운영하고 있다. 금호리조트는 지난 2021년 금호석유화학그룹에 편입된 이후 AWCC 시설 전반에 대한 리뉴얼을 진행하며 현지 골프장 경쟁력을 높여왔다.
이번 회담은 AWCC를 중심으로 이어온 양측의 협력 관계를 점검하고 향후 관광과 산업 분야에서 협력 범위를 확대하기 위해 마련됐다.
이날 금호석유화학그룹에서는 박찬구 회장과 박준경 금호석유화학 총괄사장, 백종훈 대표이사 사장, 고영도 관리본부장 부사장, 박점규 금호리조트 전무 등이 참석했다. 웨이하이시에서는 쿵판핑 시장과 장산둥 부시장, 쥐윈 비서장, 왕더즈 상무국장, 리우웨이 환취구장 등이 자리했다.
박 회장은 AWCC 운영 과정에서 웨이하이시 정부가 제공한 협력에 감사를 표하며 한·중 간 교류 확대를 강조했다.
박 회장은 "중국 골프산업의 발전과 함께 웨이하이와 한국 간 교류가 더욱 활발해지길 기대한다"며 "금호석유화학그룹이 지속적인 투자를 통해 관광객 유치와 지역경제 활성화에 역량을 집중하고 있는 만큼 시 정부에서도 상호 협력을 위한 아낌없는 지원을 이어가주길 바란다"고 말했다.
쿵판핑 시장은 "웨이하이시는 첨단 제조, 신소재, 배터리 등 미래 산업 체계를 바탕으로 금호석유화학그룹과 협력의 폭을 넓히기를 바란다"며 "변함없는 전폭적인 행정적 지원으로 상호 이익과 상생 협력을 실현하겠다"고 밝혔다.
heoneykim@newspim.com